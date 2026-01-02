朝野僵局如何解？柯文哲頻點名賴清德：解決問題只在他的一念之間

民眾黨前主席柯文哲今（2）日赴立法院出席民眾黨立院黨團記者會，談到朝野對立與僵局時，多次點名總統賴清德，表示「今天台灣所有的問題，只在賴清德一念之間就結束了」，並強調最有權力的人應負起最大的責任。

柯文哲說，朝野僵局表面上「冰凍三尺，非一日之寒」看起來很困難，但其實「是一念之間」。他引用孟子的名言「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」，表示「大的強了要去整合小的，做得比較容易」，大的一方要對小的一方「用人心」，小的一方要對大的一方「夠聰明」，並強調「只要賴清德『一念之間改變』」，台灣政局許多問題就能解決。

談到朝野攻防，柯文哲轉述現任民眾黨主席黃國昌的說法，「你賴清德先搞大罷免，現在才怪人家搞彈劾」，他也強調「最有權力的人應該要負起最大的責任」，並稱「你搞大罷免現在大失敗以後，當然人家會反彈」。

柯文哲指出，「當有人說『你在搞彈劾』時，也會有人反問『你當時為什麼要搞大罷免』」。他最後再度重申，「只要賴清德『一念之間』就能解決台灣的問題」。

