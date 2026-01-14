朝野僵局延燒 侯友宜盼放下對立預算理性審查

（中央社記者黃旭昇新北14日電）朝野對立持續，中央政府總預算受阻。新北市長侯友宜今天表示，人民期待和諧的朝野關係，呼籲各黨放下對立、加強溝通，讓總預算順利通過，地方政府與各單位才能全力為民服務。

針對國防特別預算條例及中央政府總預算案，新北市長侯友宜上午在市政會議後接受聯訪表示，近期朝野間確實存在不同意見，在野黨提出「民生法案先行」，他認為這可能是逐步解套的方向之一。他說，面對爭議，各方應放下成見，多溝通、多包容，讓民生議題優先推進。

侯友宜表示，人民希望看到的是和諧的朝野關係，也期待在預算審查過程中，能進行充分、理性的討論，使整體預算順利通過。唯有如此，地方政府與相關單位才能無後顧之憂，持續推動施政、服務人民。

媒體詢問，國共論壇預計於1月下旬在北京舉行，國民黨高層將前往中國會見中共高官；大陸委員會主委邱垂正呼籲各界勿配合中共統戰、分化台灣內部團結，對此有何看法。

侯友宜回應表示，兩岸交流已有相關法規規範，包括中華民國憲法及兩岸人民關係條例，交流必須在對等尊嚴、符合法治的前提下進行，更重要的是要符合台灣民意，這才是最核心的原則。（編輯：黃世雅）1150114