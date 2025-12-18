朝野僵局持續 藍白將提案彈劾賴清德.卓榮泰

台北市 / 綜合報導

朝野僵局持續，國民黨和民眾黨，昨(18)日在立法院提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。監察院回應，表示收到陳情後，將依程序處理；卓榮泰也回應「願意面對」。而藍白立法院黨團昨晚也宣布，今(19)日將在議場前開聯合記者會，要提案彈劾總統賴清德。但依法，彈劾總統必須由全體立委三分之二以上決議，接著再聲請憲法法庭判決。但目前已經有兩個難題，首先，全體立委三分之二以上，要至少76席，藍白相加、若再加上兩席無黨籍，還是只有62席。第二，就算送到憲法法庭，依照藍白之前修的憲訴法，必須至少10位大法官參與評議、至少9人同意，才能做出裁決。不過，依法若立委過半提議彈劾總統，全院委員會審查時，得(讀音同：德)由立法院邀請總統列席說明。外界揣測，重點可能在這裡。

立法院司法法制委員會，藍白立委包括黃國昌羅智強王鴻薇臨時提案，批評行政權恣意推翻國會三讀通過之法律，隨意認定法律是否違憲是僭越司法權，因此要移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。

行政院長卓榮泰說：「所有的議題都回到憲政的機制裡面談，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制都可以來引用，我也願意面對。」卓榮泰強調願意面對，監察院也表示收到陳情將依程序處理。

依照憲法規定，立法院可對「總統副總統」行使彈劾權，但對於行政院長，立法院只能將證據「移送」給監察院，由監察委員來決定是否發動彈劾。若彈劾成立則依法移送懲戒法院獨立審理。假如懲戒法院判定有責則會進入處分階段，最嚴重可能作出撤職處分。

立委(民)鍾佳濱說：「想用自己要廢止的監院去彈劾閣揆，只證明他不敢面對解散國會後的重新大選。」而民眾黨接著喊出，也將依憲法增修條文第四條第七項，提案彈劾總統賴清德。

立委(國)賴士葆說：「發動彈劾當然什麼都可以啦，因為二分之一就可以啟動但是他三分之二才過關。」

依法彈劾總統的門檻，首先是立法院全體立委過半以上提議，接著全體立委三分之二以上決議，算下來要有76席，藍白加起來並不夠；如果通過決議，接下來要聲請憲法法庭判決，但依照藍白修的憲訴法，參與評議的大法官不得少於10人，須經大法官現有總額三分之二以上同意，且同意人數不得低於9人。而目前大法官只有8位。

時任國民黨主席朱立倫(04.27)說：「不但立法院要提出罷免案，我們全民要發動罷免賴清德。」之前大罷免時，當時的國民黨主席朱立倫曾喊出罷免總統。

和彈劾比一比，立法院通過的門檻都是全體立委三分之二以上，也就是76席，但罷免案若送出立法院，下一步要經過全民投票，全國選舉人總額過半數參與投票，而且有效票中有超過半數是同意票，總統罷免案才通過；也就是說，總統罷免案最後是公民投票決定，總統彈劾案則是憲法法庭。

不過，在彈劾總統的法定流程中，全體立委二分之一以上提議彈劾總統，交由程序委員會編列議程提報院會，交付全院委員會審查，根據立法院職權行使法第43條，「全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明」。也因此，即使彈劾總統門檻高，但是否重點在立法院可能邀請總統列席說明？

若事情發展至此，總統是否應邀列席，預計也將是眾所矚目。

