朝野僵局柯文哲怪賴清德 民進黨：多次遞橄欖枝遭無情杯葛

立法院朝野陷入僵局，民眾黨前主席柯文哲今（2）日稱，台灣所有的問題只在總統賴清德的一念之間。對此，民進黨發言人李坤城表示，總統多次主動遞出橄欖枝，但仍遭在野黨無情杯葛，導致朝野僵局持續。他反問，藍白聯手擋預算、挺貪污、破壞憲政體制的作為，柯能認同嗎？

柯文哲今赴立法院參加民眾黨團晨會，並拜會國民黨團、民進黨團總召柯建銘。他說，今天台灣所有的問題只在賴清德一念之間，最有權力的人應該負起最大責任，今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？

李坤城表示，目前立法院是在野黨佔多數，賴清德上任以來已多次主動遞出橄欖枝，無論是邀集院際協商，或是請在野黨領袖聽取國安報告，總統念茲在茲始終希望在野黨能放下政治對立，一同為國家福祉努力，無奈相關善意作為一再遭到在野黨無情杯葛，導致朝野僵局持續，令人遺憾。

李坤城指出，國民黨團總召傅崐萁過往劣蹟斑斑，相關貪污爭議社會早有公評，而對此最為清楚的，正是今日坐在柯文哲身邊的民眾黨立委黃國昌。他說，過去黃曾如何嚴厲批評傅涉及的貪污案件，社會仍記憶猶新，如今卻成為被傅「摸頭」的小弟，跟隨國民黨一同行使政治操作，推動毀憲亂政的作為，立場急轉，令人錯愕。

李坤城質疑，對於這樣的政治轉變，難道柯文哲也對民眾黨成為「傅隨組織」抱有期待？

李坤城強調，民進黨要嚴正請問柯文哲，藍白在立法院不務正業，刻意拖延總預算審查，阻擋軍購預算，影響國家安全與正常運作，卻同時提出所謂「挺貪污五法」，企圖為貪污犯脫罪，甚至走向除罪化。他說，面對藍白聯手擋預算、挺貪污、破壞憲政體制的作為，柯是否也能認同，是否願意向社會大眾清楚說明立場？

