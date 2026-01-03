朝野僵局要看賴清德？他搖頭「點名柯文哲做這事」：這應該是正確的第一步

​​民眾黨前主席柯文哲昨（2）日赴立法院拜會朝野立委，談到台灣當前的憲政僵局、對立局面，柯文哲點名總統賴清德，認為「只在賴清德一念之間」；前政務委員張景森則指出，其實台灣的政治僵局要想解決，關鍵人物不是賴清德，而是柯文哲自己。

張景森透過臉書直言，柯文哲拜會立法院的行為，以及後續的公開言行，已經把民眾黨帶回「關鍵少數」的定位，有望告別現任主席黃國昌的路線、不再做國民黨立委傅崑萁的小弟，「這應該是正確的第一步」。

「民眾黨應該會獲得掌聲」，張景森認為，民眾黨應該要在柯文哲的帶領下走出自己的路線，無論是總預算還是國防特別預算，民眾黨應該要有自己的堅持「該審就審，該删就刪，該過就過」。

