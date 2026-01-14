朝野僵局解方在柯文哲一念之間？張景森曝曾勸他：別認為是賴清德在司法迫害

前民眾黨主席柯文哲2日參加立院黨團記者會，表示解決朝野僵局在總統賴清德一念之間，前行政院政務委員則在臉書發文表示，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間。對此，張景森在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，此言是勸說柯文哲回想當初創立民眾黨的宗旨，理性客觀和平的路線，讓人民能看見國會三黨溝同，才是正確的事。

張景森說明，之所以說台灣政治僵局解決在柯文哲一念之間，是在勸說柯文哲放棄黃國昌的撕咬路線，回到當初成立民眾黨的理性客觀和平道路，不一定要親近哪個政黨，只要回到這個路線，國家就有機會合理的討論政策，國民就能看到三黨在國會辯論總預算、軍購的問題，這才是國家正確的事。民眾黨本就是走中間路線，何必一定要參與政黨鬥爭。

廣告 廣告

張景森表示，曾勸告柯文哲，不要一直認為是賴清德在進行司法迫害，依自己在長時間民進黨的經歷，沒有人敢碰司法，歷任民進黨幾個總統都絕對不敢碰司法。若有人觸碰司法，直接指揮辦案誰或審判，民進黨內的人都會非常憤怒。因為司法獨立是國家民主政治重要的基礎，沒有獨立、公正的司法，便如同回到野獸叢林時代，所以一定要維護法治和司法的尊嚴，任何人包括民進黨不得觸碰司法，民進黨歷任總統也是如此。

張景森坦言，希望大眾相信司法，但不能批評質疑者為何不相信，因為偵查中的案件有大量資訊遭透漏， 難免讓人認為執政黨在操縱司法，如此一來中間選民也很難辯護。曾詢問過相關人士，對方表示因為司法環節繁多，且爆料者人脈廣泛，故難以杜絕資料洩漏。但張景森認為，防止資料洩漏的困難並非人民該關心的事，執政者有責任處理此類事件發生，若無法處理到一定程度，外界要將責任歸咎於執政者，執政者也很難推卸責任。

張景森表示，質疑的人有其理由，但至少自己所知道的民進黨歷任總統，沒有人敢或願意碰司法。曾勸告柯文哲，目前案子已進到法院系統，想介入台灣的法院系統相當困難，且從實際判決的例子觀察，法官的獨立自主程度仍相當高，應該信任司法。

更多風傳媒報導

