朝野僵局責任怎算？ 張景森不忍了：執政黨連「擺姿態的誠意」都沒有

賴清德總統上任後，朝野針鋒相對，不斷升級。圖為立法院院會，藍白提出彈劾賴清德總統案，民進黨立委在議場內高舉標語要求速審總預算。（本報資料照片）

朝野僵局持續未解，115年度中央政府總預算案至今仍卡關，朝野各執一詞，互控毀憲亂政，對立升溫。前行政院政務委員張景森分析認為，當今政黨激烈鬥爭，還沒有合作、妥協文化，政治人物不累，老百姓也累了，治理國家不應該每天都在鬥，但他不解為何執政黨連擺出姿態、誠意都沒有，如果姿態、誠意擺出來，談不成，那就是在野的政治責任，被迫選擇「戰」的路線，但現在還沒看到執政黨有做出姿態跟誠意。

張景森昨（14日）在網路節目《下班瀚你聊》中指出，執政跟監督是國家政黨運作裡面需要的，但是台灣還沒有這文化，沒有妥協和共同負責的文化，都是拚死的就對了，講難聽一點，台灣民主政治尚停留在「動物時代」，只有人類才有文明與合作。

他續說，近日才跟一位當年參與修憲的民進黨前輩提到這個問題，對方說台灣憲政設計比較傾向法國制的制度，一定會碰到類似法國的總統執政黨，在國會無法成為多數黨的問題，因此權力分界就要弄清楚；如果從內閣制的想法思考，認為在野陣營因是國會多數就擁有組閣權，結果讓一個民選出來的總統變虛位元首，這並不符合台灣政治文化和選民期待。

張景森強調，因此不能從內閣制來想，如果藍白談好要組閣，總統就應該任命多數黨，但是總統也應與在野黨來談合作，組成在國會可以過多數的執政聯盟，只要執政黨和在野黨分享權力，就不會產生對立、分裂的觀念；他認為，一定要先尋求和在野黨的合作，組成國會多數，這樣的民主政治才能穩定。

「當今政黨激烈鬥爭，還沒有合作、妥協文化」張景森說道，民進黨雖可選擇採堅壁清野策略，但在民主政治國家中，第一選擇不是輾壓，而是應尋求妥協，認為民進黨第一優先選擇，應該跟各黨派可以合作的來談，大家也累了，政治人物不累，老百姓也累了，治理國家不應該每天都在鬥，希望民進黨應該優先選擇走向民主成熟的政治道路，找人來執政聯盟；但他不解何執政黨連擺出姿態、誠意都沒有，如果姿態、誠意擺出來，談不成，那就是在野的政治責任，被迫選擇「戰」的路線，但現在還沒看到執政黨有做出姿態跟誠意。

