朝野僵局難解 商總理事長許舒博憂心：願當溝通橋樑

商總理事長許舒博表示，8大工商團體願意當朝野溝通橋樑。（圖：商總提供）

朝野因為《財劃法》二修、115年度中央政府總預算案等再陷僵局，全國商業總會理事長許舒博今天（9日）表示，最近朝野間關係弄得不是很好，這也不是企業界樂見，8大工商團體願意擔任中間的橋樑，只要合規合理，願意扮演一定角色，「所有的理事長一起拜會各個黨團，要求他們做出正確的判斷，這是企業界共同的心聲」。

許舒博說，希望看到朝野間非常融洽，為了一個正確的方向，也就是國家安全、國家發展跟人民的安定，這是迫切需要的。他表示，「我們不希望這個國家是停滯的。」希望將來工商企業界，除了跟政府溝通外，也扮演朝野溝通的橋樑，這是他一再跟工商界的理事長們特別表達的，「我們責無旁貸，有這個責任，因為國家是我們共同的，一起來努力。」

全國商業總會今天舉行2025行政院長與商業領袖座談會，行政院長卓榮泰率領部會代表出席。許舒博說，企業界、尤其商業服務業，在台灣的就業人口超過700萬，也是所有就業人口的6成，佔GDP 60%左右，攸關台灣整個國家的安定。企業界的稅收這幾年還是不斷攀高，今年大概3兆7千億，裡面超徵5280多億，整個工商企業界交的稅是2兆。

許舒博強調，稅收穩定是國家基礎，工商企業界穩定也是國家基礎，工商界提出的問題不多，只希望穩定、安全的環境，讓所有企業能深耕發展。