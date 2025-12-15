朝野僵局！前副總統呼籲「這樣做」才能破冰

▲朝野僵局無解？前副總統陳建仁給建議，呼籲「這樣做」才能破冰。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院藍白兩黨團以人數優勢，通過多項爭議法案，行政院提出8次覆議均遭否決，朝野陷入僵局！前副總統陳建仁今（15）日下午在雲林受訪時表示，一個自由民主法治的國家，最需要的就是良性的溝通，他呼籲雙方能夠坐下來好好談，相信「一定有辦法解決」目前的僵局。

立法院的朝野對立情勢持續升溫，近期除了國會擴權法案外，「財劃法」、「助理費除罪化」等爭議案也讓政局陷入高度緊張。總統賴清德在總統府邀請行政院、考試院正副院長進行國政茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，府院與國會的溝通管道成為焦點。

前副總統陳建仁應邀到大學演講，媒體詢問如何看待當前的朝野僵局，以及是否有建議給府院兩方。陳建仁語重心長地表示，「一個自由民主法治的國家，就是需要良性的溝通。不管朝野，如果彼此都能夠為國家發展越來越好，能夠坐下來好好地談、好好地協調及溝通，相信一定有辦法解決朝野目前的僵局。」他強調，大家要一同努力，並透露：「我身為一位天主教徒，也常常為國家祈禱。」至於針對賴清德「不副署、不公布」的看法，陳建仁謹慎回應，表示因未深入了解，不便回答。

此外，中央研究院院長廖俊智任期將於明年屆滿，中研院召開會議選出三名候選人。據了解，分別為前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。媒體詢問陳建仁是否為「中研院長呼聲最高人選」時，他強調中研院長選舉應完全保密，外界並不清楚誰在最終名單內。

