朝野僵局 鍾東錦：只有總統能化解

苗栗縣長鍾東錦接受專訪表示，全台灣唯一能解決現在朝野僵局的人只有賴清德總統。（陳麒全攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野陣營祭彈劾總統反擊，苗栗縣長鍾東錦說，連大法官也跳下來變當事人，弄得全國無所適從，但國家仍要往前走。他直言，全台灣唯一能解決朝野僵局的只有賴清德總統，例如總統所提特別預算8年1兆2500億元可以打折，因總統任期剩不到8年，能否先編4年？各政黨各有進退，這就是解方，「有權力的人要主動釋善意」。

鍾東錦說，他覺得現在的僵局應是無解，也覺得很好笑，大法官跳下來變當事人，弄得現在全國變成無所適從，但國家還是要繼續往前走，不是停在這個地方，兩方若各退五十步，就會有解。全台灣唯一能解決現在朝野僵局的人只有總統，所謂院際紛爭當然是總統協調，「但總統若成了當事人，就沒人可以協調」。

他建議兩院先協商，總統要當協調人，在野黨對金額也不宜太狠，能否先恢復一般性補助款？統籌分配稅款可先打幾折？留一點給中央當籌碼，不要一下子拿走那麼多，再逐年提高、檢討，這就是退讓，他覺得衝突仍要妥協。

鍾東錦說，其實《財劃法》已通過宣布實施，只是中央撥統籌分配稅款後，又拿回一般性補助款，造成施政有不確定性，更糟糕的是，政院竟沒辦法認定哪個縣市財政1級、2級，苗縣府是幾級財政？中央無法回答，這一點主計總處真的有點失誤，中央主管機關應對苗栗財政非常清楚，苗栗是5級？4級？3級？縣府要編定的預算沒有定論，這不該再拖下去。

他指出，縣府盤點還有很多公款沒下來，光人事費就很頭痛，後面還很多，中央還沒來的不知道給不給。但他呼籲大家放心，一定會讓大家好好過年，要拜託政院、主計長，給苗栗多一點優惠，可撐過這段時間，等《財劃法》實施後，不管什麼版，朝野是否可坐下來談？因大家都增加，差別只是多或少。

對於賴清德所提桃竹苗大矽谷計畫目前停滯不前，鍾東錦分析，等總統再當候選人，若都沒有動，會被質疑上屆政見都沒有動，接下來怎麼做？相信總統也不好回答，所以他不認為會完全不動，只是速度可能沒那麼好、那麼快。

鍾東錦對大矽谷仍充滿信心，強調他任內也許無法完成，但終有一天會有縣長完成，總是要有人起頭，苗栗先起頭，把該做的工作做好、準備好，當中央政策一開放，苗栗就能進場，速度會更快。