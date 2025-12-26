朝野共識新生兒投資帳戶 邱議瑩：好政策不分藍白綠

針對國民黨與民眾黨近日共同提出「台灣未來帳戶（TFA）」構想，民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩25日表示樂見其成，並指出相關理念與她日前提出的「新生兒希望帳戶」不謀而合。她強調，好的政策不分朝野，只要對孩子與城市未來有助益，都歡迎一起推動。

↑圖說：針對國民黨與民眾黨合推「台灣未來帳戶（TFA）」，邱議瑩表示，早在10月「安養高雄」政策發表會時，便已提出「新生兒希望帳戶」，證明好的政策朝野都認同。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

廣告 廣告

邱議瑩指出，她早在10月21日「安養高雄」政策發表會中，即提出為每位新生兒設立三萬元信託帳戶的構想，盼從制度面為下一代打造更穩健的起跑點。新生兒希望帳戶以培養投資理財觀念、發揮長期複利效益為核心，並透過投資高雄績優企業與台灣ETF，兼顧孩子資產累積與在地產業發展。

依照規劃，市府可在既有中央與地方生育補助之外，為每位新生兒加碼三萬元作為信託本金，家長也可每年自主存入一萬元，逐步為孩子累積第一桶金，待年滿18歲後，可運用於升學、創業等人生關鍵階段，成為支持青年發展的重要後盾。

↑圖說：邱議瑩日前提出搭配市府與中央生育補助政策，再加碼每位新生兒三萬元進行信託，家長每年也能自主存入一萬元，從小為孩子累積第一桶金。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

不過，邱議瑩也直言，類似希望帳戶的福利政策，必須建立在符合公平正義的財政制度基礎之上。她批評藍白陣營一方面阻擋行政院版《財劃法》審議，另一方面卻提出新的福利支出構想，政策立場前後矛盾。她呼籲朝野儘速讓政院版財劃法付委並展開實質審查，才能確保財源穩定，讓真正有利人民與下一代的政策得以落實。

更多品觀點報導

發年曆宣示勝選決心 柯志恩7方向全面實踐「夢想海港」

臺灣閱讀節走進高市圖 音樂影像市集共讀母語記憶

