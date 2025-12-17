朝野共識3方向修正「詐防條例」 劉世芳點名太子集團：大搖大擺對被害人情何以堪

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院內政委員會今（17）早審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正案。內政部長劉世芳表示，會上朝野委員達成共識，將以「加重處罰、加速處理、增訂禁奢條款」3大方向進行修正。

劉世芳會後受訪表示，詐欺犯罪危害防制條例上路一年後，有些法律必須修正，目前有3個方向。（資料照）

為精進各項防堵作為，行政院通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，交由立法院審查，而朝野立委也提出多達35個版本，今早在立法院內政委員會連同審議。

劉世芳會後受訪表示，詐欺犯罪危害防制條例上路一年後，有些法律必須修正，目前有3個方向。第一，「加重處罰」，考量詐騙集團在現實上，想利用較沒有行為能力的人，行使詐騙的意圖，因此在涉案方面，包括教唆未成年人、無行為能力人或外國國籍者，刑責將加重二分之一。

劉世芳指出，第2方向為「加速處理」，網路詐騙方面，金流在平台上流通的速度都非常快，不到60秒就能把受害者的財產挖掘完畢，因此修正案將賦予警政機關，能在最快速度內確認後，趕快阻止詐騙金流流出。

劉世芳續指，第三，針對涉案嫌疑人增訂「禁奢條款」，像太子集團大搖大擺、吃喝玩樂，對詐欺被害人情何以堪。劉世芳說，這3大修正方向，今天獲得所有委員的同意，內政部要表達高度的感謝。

