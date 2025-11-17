朝野力推勞保「最後支付責任」入法！洪申翰：努力撥補不低於1300億

勞動部長洪申翰到立法院備詢。資料照



朝野立委提案修正「勞工保險條例」條文修正草案，增列「政府撥補」為勞工保險基金來源，更要求每年撥補金額不得低於1000億元。勞動部長洪申翰今（11/17）表示，考量《財政紀律法》規定，建議不宜直接明訂撥補金額，但承諾努力讓撥補持續提高，目標不低於去年的1300億元，況且若維持現有6%收益率且政府持續撥補，精算報告預估的2031年破產危機即可避免。

立法院社福及衛環委員會今日審查「勞工保險條例」條文修正草案，包括民進黨立委蔡其昌、陳秀寳、楊曜、蔡易餘、王美惠，國民黨立委許宇甄、王育敏、羅廷瑋、徐欣瑩、翁曉玲、王鴻薇，以及民眾黨立委林國成等人提案修正勞工保險條例第66條及第69條文，增列政府撥補為勞工保險基金來源，以及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於新台幣1000億元；勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任等。

立委王育敏、陳昭姿翰劉建國等皆關切，根據勞保局的精算報告顯示，截至2031年為止，勞保基金餘額出現負值的年度為2031年，潛藏債務增至13.23兆元，平衡費率也提高至31.42%，倘若不提高投保薪資上限，僅靠撥補該何以為繼？是否應該讓中央政府赴最後支付責任入法？既然去年撥補金額來到1300億元，能否保證未來不低於此額度？

洪申翰表示，按《財政紀律法》第7條規定，不得增訂固定經費額度或比率保障，所以，建議不明訂每年的撥補金額，但勞動部會努力讓撥補持續提高，不要低於1300億元，況且，近年來基金投資的收益率達6%，有很大的斬獲，基金水位在今年底超過1.2兆，都是儘量維持基金水位，是明確而具體做法。

洪申翰補充，今年上半年的精算報告有設下前提，首先若基金投資收益率若不是很高，加上政府自今年之後都不撥補的情況下，才會在2031年破產。至於是否打開投保薪資上限，洪申翰強調，不論是調高薪資上限或是調高保費攸關勞工、雇主的權益，需要社會更多共識，各種狀況跟情境都要思考，不同作法會有不同意見。

另外，前勞動部長曾提及年金小組改革，目前是否還在？又總統賴清德是否會召開勞保改革國是論壇？洪申翰回答，不一定是組成小組改革，對於勞保財務的社會討論持續蒐集，在各種情境跟可能性之下，撥補是其中之一的作法，做其他開源節流部分，降給付或提高費率，要做整體考量、可行性。

