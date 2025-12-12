朝野助理集結抗議要求陳玉珍撤案 張啓楷到場站C位被嗆愛收割 13

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提出修正《立法院組織法》方案，主張將國會助理費用改由立委統籌運用，引發助理高度不滿。近百名朝野助理今（12）日於立法院正門集結抗議，高舉「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰」、「助理不是奴才」等標語，要求撤回提案；而民眾黨立委張啓楷也到場聲援，但因站「C位」及發言內容遭質疑「愛收割」；隨後陳玉珍現身稱要與助理直接溝通，同樣遭嗆「不要講幹話」，場面一度混亂。

陳玉珍日前針對《立法院組織法》第32、33、35條提出修法，主張助理費由立委統籌運用，未來預算將先匯入立委帳戶，再由立委分配給助理，引發外界質疑恐弱化現行公費助理制度，甚至讓助理費淪為「立委小金庫」，侵害助理勞動權益。

根據國會助理近日發起的連署統計，已有民進黨44間、國民黨24間、民眾黨5間立委辦公室及2個黨團，共計75間辦公室、252位助理加入反對行列，連署要求陳玉珍撤案。

朝野助理今日一早於立法院正門集結抗議，手持「反對惡修助理費，保障助理工作權」、「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰」、「助理不是奴才，不良立委下台」，高喊要求撤回提案，希望助理能獲法治保障，修法過程應公開透明。

現場唯一到場與助理高喊口號的張啓楷表示，他長期關注助理制度發展，過去擔任中國時報記者期間也曾參與推動公費助理制度化，現在也同樣支持助理工會捍衛權益。他提出2點訴求：第一，延續現行公費助理制度；第二，國會助理的工作權能夠得到保障，期盼工會與陳玉珍展開溝通，把問題化解。

不過，張啓楷現身聲援表達對於助理的支持，但顯然他的言論不被多數助理贊同，不僅站「C位」，引發現場助理不滿，在發言中也不斷遭大聲質疑「民眾黨團支持嗎？」甚至被怒嗆「愛收割」，場面一度混亂。

隨後，陳玉珍也現身抗議現場，她表示願正面回應訴求，但提到助理就像她的家人、兄弟姊妹一樣；此番話隨即引爆助理高度不滿，怒嗆「不要講幹話」，陳則反擊「他們只是想要鬧場」。

陳玉珍強調，助理若有不同意見，也可以回到辦公室提出版本，或在委員會討論時由立委提出修正動議。她並重申願意開大門、走大路，公開討論，對外界質疑也願意承受，強調助理權益「一定會受到保障」。

立法院長韓國瑜也現身立法院紅樓協商現場，表示這他當院長第一次有助理工會請願，所以一定要來致意，希望立委跟助理工會可以多溝通，並提到行政院長卓榮泰是助理出身，他自己也是民代出身，2個院長都是助理出身，助理心中酸甜苦辣我們都走過。

韓國瑜說，大家有意見可以隨時表達，表達之餘完成人民請願，而在未來即將召開的公聽會，助理工會有什麼意見都可以全盤托出，把心裡話講出來，他一定會特別重視提案，重視國會助理的權益，請大家放心。

