政治中心／林靜、鍾能銘、廖文璞 台北報導

立法院本會期倒數三天，但國防特別條例、政府總預算依舊遭藍白阻擋，還提案先將TPASS等民生相關預算抽出"先行動支"，今天朝野協商，藍白聲稱這是放下黨爭，遭柯建銘怒嗆滿口瞎話；行政院長卓榮泰也喊話在野別什麼都擋，難道連台美關稅談判也要擋嗎？

民眾黨團副總召張楷vs.民進黨團書記長陳培瑜：「你給錢啊總預算一起來審啊，為什麼不審呢，就像去年一樣總預算一起審，去年朝野協商妳沒有去啊，總預算你不敢審啦，薪水小偷不上班啊，總預算為什麼不審。」

廣告 廣告

立法院黨團協商，陳培瑜、張啓楷為了審不審總預算，當場槓上。

協商破局！總預算待下會期表決 週五院會「爭議法案」恐強闖三讀

朝野協商無共識! 總預算動支718億破局 下會期表決（圖／民視新聞）民眾黨團副總召張楷vs.民進黨團書記長陳培瑜：「總預算我要審啦簽了就審啦，8月到現在150幾天，連續在那邊造謠，總預算總預算總預算，我要審總預算妳就違法怎麼審，我要審總預算你聽不懂喔，妳要審只要...，到現在被你們卡在程序委員會你沒聽懂，只要把軍人加薪，把警消預算趕快列進來就可以審，總預算被卡在程序委員會，總預算被卡在程序委員會你聽不懂喔。」

兩人隔桌互罵、分貝大到一旁牛煦庭手摀耳朵快受不了，就連韓院長也擋不住兩人怒火。眼看這會期邁入倒數三天，政府總預算、國防特別條例至今無法付委討論，藍白卻"選擇性審查"，提案將TPASS在內，718億新增計畫抽出要"先行動支"，成了會議上的相罵本。

國民黨團書記長羅智強vs.民進黨團總召柯建銘：「今天大家達成共識的話，其實禮拜五的院會，就可以通過這個同意動支案，我覺得這才是放下黨爭，民生優先的一個示範，仔細聽喔滿口瞎話，總預算要過是就要全部過，不是讓你挑三揀四，你這根本在黨爭啊還放下黨爭，你這手法是以政治手段，處理國家總預算期期不可。」

行政院長卓榮泰：「總預算已經被延宕153天，我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎，人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮。」

最終協商破局，藍白想抽出的預算得等一個月後才能表決處理，不過週五最後一次院會，包含"不在籍投票草案"、"不當黨產條例"、助理費貪污除罪化等藍白提出的爭議法案，已過冷凍期，可能強闖三讀，勢必爭議再起，民眾黨立委張啓楷還被抓包，連黨團的提案都搞錯。

協商破局！總預算待下會期表決 週五院會「爭議法案」恐強闖三讀

朝野協商無共識! 總預算動支718億破局 下會期表決（圖／民視新聞）民眾黨團副總召張楷vs.民進黨團書記長陳培瑜：「民眾黨上次提的這個...，公職人員罷免法的修正，最主要推動是那個...，那個不在籍不在籍投票，啊喔現在就是當選後沒有報到或者退選，或退選的，張委員這你們自己的提案欸。」

還要麥玉珍出手擋麥克風提醒，才發現搞錯條文鬧烏龍。會期倒數，黨團協商只敲定2/24號開議、3/3號邀行政院長卓榮泰報告台美關稅談判，其他預算相關，依舊卡關。

原文出處：協商破局！總預算待下會期表決 週五院會「爭議法案」恐強闖三讀

更多民視新聞報導

翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長

睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人

多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽

