朝野協商破局…TPASS等新興預算 最快3月初通過

今年度中央總預算案持續卡關，立法院財政委員會昨天針對ＴＰＡＳＳ等七一八億元新興計畫先行動支案召開朝野協商。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱反對僅放行二％預算，發言完後隨即離去，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷嗆聲，「民進黨不要落跑」，雙方無共識，最後全案保留送院會處理。

據立法院人士推估，由於藍白提案是於一月十六日在院會逕付二讀，歷經法案一個月冷凍期後，剛好適逢農曆春節與二二八連假，因此最快三月初通過動支案。

行政院發言人李慧芝指出，在野所提為「決議案」，並非三讀通過的法律案或預算案；預算仍要經過完整的審查程序，政院希望每筆預算都能被實質審查，明確使用範圍和金額，避免造成公務員為難，且就算先行動支，未來審議時還是有被刪除的可能。

李慧芝指出，行政院想要執行每一筆預算，在野所提的僅占總預算規模的百分之二點四，但不只這七一八億元很重要，其他二點九兆元也很重要，希望每一筆預算都能被實質審查，行政院才能實質動支。

鍾佳濱表示，在野黨主張先行動支七一八億元，但「不能只施捨二％」，其餘九十八％、約三兆元預算攸關人民生活，包括花東軌道計畫、防災救命錢「二備金」等，呼籲在野黨盡快審查總預算。

民進黨團幹部發言完後，隨即離開協商現場。張啓楷嗆聲，「民進黨不要落跑」，並稱民進黨違法擺爛在先，在野黨補破網解決民生預算，結果執政黨還是一直擋；政院就是始作俑者，行政院長卓榮泰故意製造對立、撕裂台灣。

昨主持協商的國民黨立法院黨團書記長羅智強在現場一一詢問部會官員，是否同意先行動支該部會的新興預算？中選會、國防部、財政部等官員均稱盼審查整部總預算。羅智強最後宣布全案保留送院會處理。

