朝野協商遲到！韓國瑜虧「奧運金牌動作慢」 李洋高EQ回：我不是羚羊
立法院長韓國瑜11日召集黨團協商，針對「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案進行討論，適逢新任運動部部長李洋上任後首次列席，現場卻因一度未見其現身，引發一段輕鬆互動。
協商進行至教育相關預算時，韓國瑜逐一點名官員列席，當輪到李洋時，連續呼喚三次皆未見回應，忍不住笑說：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊。」現場氣氛也因這句話出現一陣笑聲。
運動部官員隨即向韓國瑜回應指出，由於會場外交通壅塞，加上只有單一通道進出，導致進場延遲。李洋隨後進入會議室，韓國瑜隨即表示：「今天是李部長第一次參加朝野協商，請坐請坐。」李洋則向在場人士致意後就座。
對於這段插曲，李洋事後在個人臉書發文回應表示，當時其實早已抵達立法院，只是會議室外人潮眾多，現場擁擠程度宛如演唱會排隊，讓他一時無法順利進入會場。他幽默寫道：「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』。」
李洋並強調，自己將與團隊全力推動全民運動、競技運動與職業運動發展，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」
看更多 CTWANT 文章
批藍白修法「恐使助理費淪為私房錢」 韓瑩：形同把貪污合法化
賴清德12日邀黨籍立委便當會 針對爭議法案共商國是
裝修公司取得5.9億炸藥標案惹議 國防部：業者具國際貿易代理資格
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 134
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 23
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 17 小時前 ・ 10
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 23
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 29
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 37
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 75
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1
週末晚將急凍剩10度！ 變天前南部驚現「雲牆」奇景
昨(10)日有不少南部民眾發現，天空居然出現「雲牆」的特殊景觀，一長條邊界平整而且連續的雲牆十分壯觀，氣象專家就解釋，這其實是「雲線」，而入冬首波冷氣團將在週末報到，到時北台灣低溫有機會下探10度，南...華視 ・ 18 小時前 ・ 4
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 220
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 102
立威廉罹癌「世界崩塌了」 最新發文現身北海道 狀態曝光
混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇成名，溫暖帥氣形象深植人心。9日在社群平台曝光多張住院照，親自證實罹患甲狀腺癌第二期，接受兩次手術，雖然成功切除腫瘤，但仍需靠藥物控制、定期追蹤，喊吐壓力「我的整個世界都崩塌了」。隨著消息引發大量關注，立威廉今（11日）再度於社群發文，向大家報平安。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 93
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 1
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 423