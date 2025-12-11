朝野協商遲到！韓國瑜虧「奧運金牌動作慢」 李洋高EQ回：我不是羚羊

李洋首次參加朝野協商，因人潮擁擠進不去會場，被韓國瑜說動作太慢。（圖／翻攝臉書／李洋）

立法院長韓國瑜11日召集黨團協商，針對「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案進行討論，適逢新任運動部部長李洋上任後首次列席，現場卻因一度未見其現身，引發一段輕鬆互動。

協商進行至教育相關預算時，韓國瑜逐一點名官員列席，當輪到李洋時，連續呼喚三次皆未見回應，忍不住笑說：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊。」現場氣氛也因這句話出現一陣笑聲。

運動部官員隨即向韓國瑜回應指出，由於會場外交通壅塞，加上只有單一通道進出，導致進場延遲。李洋隨後進入會議室，韓國瑜隨即表示：「今天是李部長第一次參加朝野協商，請坐請坐。」李洋則向在場人士致意後就座。

廣告 廣告

對於這段插曲，李洋事後在個人臉書發文回應表示，當時其實早已抵達立法院，只是會議室外人潮眾多，現場擁擠程度宛如演唱會排隊，讓他一時無法順利進入會場。他幽默寫道：「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』。」

李洋並強調，自己將與團隊全力推動全民運動、競技運動與職業運動發展，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

批藍白修法「恐使助理費淪為私房錢」 韓瑩：形同把貪污合法化

賴清德12日邀黨籍立委便當會 針對爭議法案共商國是

裝修公司取得5.9億炸藥標案惹議 國防部：業者具國際貿易代理資格