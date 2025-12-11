朝野協商「李洋遲到」 韓國瑜笑喊：奧運金牌動作這麼慢！

羽球金牌組合「麟洋配」再度合體，王齊麟在社群上PO出一張和李洋的合照，搭配敬禮的姿勢，寫著「部長好，真是親民的好長官」，可見兩人的好交情。而李洋部長今（11）日出席立法院的朝野協商，因為「走廊塞車」較晚進會場，被立法院長韓國瑜唱名三次，院長還開玩笑說，奧運金牌的動作怎麼這麼慢，應該是飛毛腿才對啊。

李洋「塞車遲到」被韓國瑜幽默:奧運金牌動作這麼慢

韓國瑜今日召開黨團協商，處理教育預算時，他一一唱名列席官員。不過當喊道「運動部李部長」時，接連叫了三次卻無人應答，讓他笑稱，「這個奧運金牌動作怎麼那麼慢啊？他應該是飛毛腿才對。」現場隨即傳來一陣笑聲。

接著韓國瑜第四次唱名，民眾黨立委陳培瑜解釋，「（走廊）塞車、塞車，這個只有單一隧道。」

走廊人潮爆滿導致李洋遲到。圖／台視新聞

見李洋進入會議室後，韓國瑜也表示，「今天是李部長第一次參加朝野協商，請坐、請坐。」李洋點頭致意後便坐下。

李洋點頭致意後便坐下。圖／台視新聞

「麟洋配」再聚首！ 王齊麟搞笑敬禮喊「部長好」

有別於國會的步步為營，李洋部長近日和昔日搭檔王齊麟碰面聚餐，王齊麟還搞笑做出敬禮的姿勢，笑說終於有機會和部長合照了。第一次和長官吃飯能這麼輕鬆自在，真是親民的好長官，這張合照吸引超過11萬點讚，留言直呼，「麟洋配回來了」、「部長拍照可以這麼可愛嗎？」還有人開玩笑說，「不准對部長沒大沒小。」

麟洋配久違同框。圖／台視新聞製圖

陳念琴、黃筱雯獲頒國光獎章 邀李洋熱舞被拒

時隔一年，同樣是在國光體育獎章的頒獎典禮上，李洋的身分已然轉換，這次要頒獎給拳擊雙后陳念琴和黃筱雯，還發生了一段有趣的插曲。

陳念琴和黃筱雯指出，她們上台前還問李洋要不要一起跳舞，結果李洋不敢，下台前她們再CUE一次，李洋仍害羞拒絕。

就算已經轉身入閣，李洋部長和昔日的選手好友們相處時，依然是他最熟悉、最自在的時刻。

李洋頒國光獎章給好友陳念琴、黃筱雯。圖／台視新聞

台北／林宸頡、馮浩宇 責任編輯／蔡尚晉

