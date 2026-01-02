朝野合作無解？傅崐萁續掌國民黨團總召 吳思瑤：國會失能的元兇

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨團總召傅崐萁因無人爭取而續任，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2）日表示，民進黨尊重國民黨對於黨團幹部的推選，但也必須直言，傅崐萁所代表的路線，正是近兩年國會民主失能、民主倒退的重要原因之一。

立法院今日召開院會，民進黨立院黨團於會前召開黨團大會，民進黨立委吳思瑤接受媒體聯訪。

吳思瑤指出，若傅崐萁所主導的路線持續成為未來國會的主要運作方向，並主宰接下來半個會期的議程安排，對於國會民主的運作勢必造成衝擊。她直言，這樣的國會生態，將使人對台灣民主的發展感到憂慮。

廣告 廣告

吳思瑤表示，傅崐萁路線所主導的國會，是近兩年來「違憲亂政」的重要來源，也造成社會對立法品質與國會功能的質疑。若未來國會仍延續相同運作模式，勢必影響朝野之間的互信與合作。

她強調，若國民黨持續由傅崐萁主導國會議程，對於朝野能否合作、社會是否能夠和解，她個人感到相當悲觀。不過，她也重申，民進黨團不會因此放棄與朝野溝通的努力，仍將持續捍衛民主價值與憲政秩序，盡力維護國會正常運作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

軍演剛結束！共軍空飄氣球再度飛越台灣本島 國防部嚴密監控

公視董事審查「現任7董事團滅」施振榮遭否決！律師轟：藍白羞辱社會賢達