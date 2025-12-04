朝野同台挺醫療科技 賴清德：法制、經費、產業聚落齊發

賴清德總統與立法院長韓國瑜，一同出席「2025台灣醫療科技展」開幕典禮。(記者田裕華攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕2025台灣醫療科技展今(4日)起一連4天在南港展覽館登場，總統賴清德、立法院長韓國瑜與前立法院長王金平罕見同框出席開幕式。賴清德致詞指出，台灣正站在醫療科技產業發展的關鍵時刻，政府持續從制度、政策與產業發展等面向推動相關工作，期盼台灣的醫療科技不只服務本土，也能在國際舞台上發揮影響力。

賴清德表示，台灣醫療科技展已是亞洲指標性盛會，也是世界了解台灣醫療服務與科技能量的重要窗口。他特別感謝生策會歷任會長與團隊長期整合醫療、生技與科技量能，打造具國際影響力的平台，讓台灣在全球健康產業版圖中扮演愈來愈關鍵的角色。

賴清德進一步點出，台灣發展醫療科技具備三大優勢。第一，產業基礎成熟，除高水準醫療體系與具規模的生技產業外，半導體、人工智慧、物聯網、雲端運算與5G通訊等科技能量完整，可與醫療生技「強強聯手」。

第二，政府高度重視相關政策。賴清德指出，2016年起生醫被納入產業創新重點，2020年精準醫療成為核心戰略產業，他上任後更在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計畫推動智慧醫療、再生醫療與精準醫療，由政府作為後盾，讓國人更健康、國家更強，也讓世界能夠擁抱台灣。

第三，法制環境逐步到位。賴清德表示，在行政院與立法院合作下，「生技醫藥產業發展條例」與「再生醫療法」等法規陸續完成，成為推動醫療科技產業的重要支柱。

在資源挹注方面，賴清德說，政府除由國科會、經濟部與國發會等部會持續投入，也透過五年489億元的「健康台灣深耕計畫」加碼推動智慧醫療，並導入FHIR國際標準，加速科技導入臨床流程，提升醫療服務效率與品質。

賴清德也談到國際佈局，台灣近年積極推動「醫療新南向」，已在亞洲多國建立醫療合作與人才培訓機制，並肯定生策會與捷克健康照護機構合作，協助菲律賓提升醫療服務，展現「Taiwan can help」的精神。

立法院長韓國瑜則以大會主席身分致詞表示，台灣在全球醫療與科技變革中占有關鍵位置，不僅擁有領先的資通訊與晶片實力，醫療體系更獲國際高度評價。他形容科技與醫療是國家發展的「雙引擎」，並指出立法院已通過再生醫療雙法，將於明年1月1日正式上路，未來將持續從法制面支持產業發展。

