朝野和解試金石？ 中選會委員名單納藍白意見

中選會目前僅剩四名委員，無法召開會議決議，將衝擊明年選務運作。行政院昨(22)日公布人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，在委員名單也納入在野黨推薦人選。對此，針對政院提出的名單，立法院不分朝野立委都表示，會以「適格、適任」的原則進行審查。

主持人(2019.6.3)說：「交接印信。」中選會包含主委李進勇在內，共有6名委員11月3日任期屆滿，如今只剩4名委員在職，行政院公布最新名單。台灣民意基金會董事長游盈隆(2023.8.29)說：「因為問這種問題會導引這個受訪者。」時常針貶時事分析民調，台灣民意基金會董事長游盈隆，被提名為中選會主委。

學者出身曾任民進黨民調中心主任，前總統陳水扁執政期間，歷任研考會副主委海基會副董事長，中選會委員還曾出任陸委會主委，2019年退出民進黨後就專注民調工作，副主委提名人選，則是曾任洪仲丘律師團召集人的東吳大學法律系教授胡博硯。

立委(民)鍾佳濱說：「民主進步黨黨團沒有推薦任何人選，未來在立法院的審查會從，適格，適任的方式來審查。」綠營黨團沒有推薦人選，政院在委員提名上，則採納在野推薦，5名中選會委員提名名單，包含律師黃文玲前桃園縣桃園市長陳宗義，還有國民黨推薦的中華科大副校長李禮仲，以及輔英科大蘇嘉宏，民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬，納入藍白意見似乎也盼能遞出「和解橄欖枝」。

立委(國)賴士葆說：「我個人是傾向可以接受，我覺得這份名單是行政權，某種程度是釋出了善意。」民眾黨團表示，會遵循過去審查作業程序，發「問卷」出考題，包含針對贊不贊成公投綁大選等議題，請被提名人作答，再決定是否支持這份名單，中選會提名，攸關即將到來的2026地方大選，選務工作至關重要，7位人選能否過關還得經立院審議。

