朝野均推兒童理財政策 作家提少子化3根本問題：只是抹粉而已

台灣「少子化」問題日趨嚴重，近日朝野均不約而同提出兒童理財政策，引發各界熱議。對此，作家「漂浪島嶼」直言，如果國內無法改變國民所得、社會安全、婚姻觀念等問題，再多鼓勵生育的福利政策，也只是抹粉政策。

台灣少子化問題日趨嚴重。 （圖／Photo AC）

執政黨日前提出「轉大人ETF」方案，立委郭國文表示，依據台股過去18年的加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，如果在孩童1歲至10歲期間，家長與政府每個月各出1200元，並開始長期投資，估算孩童18歲時，可獲得超過100萬元的可運用資金。

另外，在野黨藍白黨團則是共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，將為每位在台設籍的0至12歲兒童設立帳戶，初始存入5萬元，政府每年再加碼1萬元至12歲止，18歲時至少可領回33萬。基金初始規模約1130億元，第一階段施行期間設定為13年，強調這是長期投資而非一次性補貼。

解決少子化問題，朝野各推草案幫孩子存第一桶金（示意圖／免費圖庫pixabay）

對於藍綠白朝野政黨均都提出兒童理財政策，「漂浪島嶼」臉書發文開頭直言，「不生沒未來，帳戶有何用」。「漂浪島嶼」點出，台灣少子化問題，根源在家庭收入養不起，社會安全不敢生，世代觀念不想結等等問題之上，光靠補助實在難以勾起想生多生的決心。

「漂浪島嶼」表示，台灣新生兒出生數，年年降低，去年降至13萬多人，生育補助、教育津貼等福利政策，已經推行數十年，還是沒能挽救下墜的出生率。

「漂浪島嶼」直言，如果無法改變國民所得、社會安全、婚姻觀念等問題，再多鼓勵生育的福利政策，也只是抹粉政策，喊生很賣力，真養很辛苦。

藍綠白搶推孩童投資帳戶（製表／報系資料照）

「漂浪島嶼」直言，無論是藍白版台灣未來帳戶，民進黨轉大人ETF，都是立意良好，但是能夠討好多少雙親，其實有限。反而更該著力高GDP低分配率的貧富差距，以及出門不被亂砍死的社會安全政策，推動一些真正有助國民的法案。最後「漂浪島嶼」更形容，如果連生都不想不敢，再多福利只是天邊彩雲。

