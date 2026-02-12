朝野大亂鬥10立委遭起訴 王鴻薇揭綠心機：選不贏就讓你選不了

台北地檢署今（12）日偵結立法院朝野立委肢體衝突案，依傷害、過失傷害等罪起訴10名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。對此，遭起訴10人之一的國民黨立委王鴻薇痛批，「選不贏，就讓你選不了，這就是民進黨的陽謀」。

國民黨立委王鴻薇遭起訴。（資料照／中天新聞）

10名被起訴的立委包括國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委柯建銘、林淑芬、林楚茵，其中邱鎮軍涉及2案遭起訴。

對此，王鴻薇下午在臉書發文，開頭就質疑「起訴在野立委為阻止參選？」

廣告 廣告

國民黨立委謝龍介遭起訴。（資料照／中天新聞）

王鴻薇表示，今天北檢針對國會大動作起訴，在野黨除了我以外，包括謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、陳玉珍，案由包括傷害、過失傷害、強制等罪，連民眾黨前立委林國成也被起訴公然侮辱，同樣是衝突，但民進黨立委僅起訴三人（鍾佳濱熊抱陳菁徽竟然沒事），而且只有一位是區域立委林淑芬。

王鴻薇抨擊，民進黨的司法動作，明眼人都看得出來，不但是秋後算帳，更是為了賴清德2028總統大位與國會多數佈局。大動作在此時起訴，民進黨想做的，就是把在野黨有戰力的委員，通通安上罪名，或判刑、獲緩刑，目的就是要利用選罷法阻止登記參選。

國民黨立委陳玉珍遭起訴。（資料照／中天新聞）

王鴻薇質疑，根據《選罷法》第26條第九項，「犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅。」換言之「選不贏，就讓你選不了」起訴在野立委除了威嚇，更達成為阻止參選，這就是民進黨的陽謀。

立院議事衝突示意圖。（資料照／中天新聞）

延伸閱讀

賴清德情人節發文！秀「斑斑」合照 祝全國：被愛與溫暖包圍

洪秀柱痛批司法濫權！聲援高金素梅：人民終將揭竿起義

藍委列賴清德政府欠債清單 喊話：還債於民