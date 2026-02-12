朝野大亂鬥10立委遭起訴 王鴻薇揭綠心機：選不贏就讓你選不了
台北地檢署今（12）日偵結立法院朝野立委肢體衝突案，依傷害、過失傷害等罪起訴10名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。對此，遭起訴10人之一的國民黨立委王鴻薇痛批，「選不贏，就讓你選不了，這就是民進黨的陽謀」。
10名被起訴的立委包括國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委柯建銘、林淑芬、林楚茵，其中邱鎮軍涉及2案遭起訴。
對此，王鴻薇下午在臉書發文，開頭就質疑「起訴在野立委為阻止參選？」
王鴻薇表示，今天北檢針對國會大動作起訴，在野黨除了我以外，包括謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、陳玉珍，案由包括傷害、過失傷害、強制等罪，連民眾黨前立委林國成也被起訴公然侮辱，同樣是衝突，但民進黨立委僅起訴三人（鍾佳濱熊抱陳菁徽竟然沒事），而且只有一位是區域立委林淑芬。
王鴻薇抨擊，民進黨的司法動作，明眼人都看得出來，不但是秋後算帳，更是為了賴清德2028總統大位與國會多數佈局。大動作在此時起訴，民進黨想做的，就是把在野黨有戰力的委員，通通安上罪名，或判刑、獲緩刑，目的就是要利用選罷法阻止登記參選。
王鴻薇質疑，根據《選罷法》第26條第九項，「犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅。」換言之「選不贏，就讓你選不了」起訴在野立委除了威嚇，更達成為阻止參選，這就是民進黨的陽謀。
延伸閱讀
賴清德情人節發文！秀「斑斑」合照 祝全國：被愛與溫暖包圍
洪秀柱痛批司法濫權！聲援高金素梅：人民終將揭竿起義
藍委列賴清德政府欠債清單 喊話：還債於民
其他人也在看
10朝野立委遭訴 他轟賴司法大刀「精準切除不服從的人 」
北檢昨（12日）起訴去年國會衝突中爆發肢體衝突共10名藍綠立委，包括國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍、民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘。不起訴的4人包括國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯。對此，被起訴的藍委邱鎮軍痛批「賴清德，你的刀是不是已經對準了每一個不服從你的人」？
國會擂台10立委被起訴 律師質疑北檢「准鬧不准反抗」：郭國文、沈伯洋都沒事？
總統賴清德上任後，朝野對立氛圍加劇，2024、2025年國會議場數度爆發激烈衝突，針對國會大亂鬥，台北地檢署（北檢）12日偵結依傷害等罪起訴謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、林淑芬、林楚茵、王鴻薇、陳玉珍、柯建銘等10名立委。對此，律師葉慶元12日在臉書以「只准執政黨鬧場 不准在野黨反抗？」為題質疑檢方起訴有偏頗之嫌，面對綠委的現實不法侵害，多數藍委正當......
藍白強修擴權法案"國會多次衝突" 北檢起訴10藍綠委
政治中心／綜合報導這兩年，國會多次因為藍白強修擴權法案，多次爆發肢體衝突，朝野立委互控傷害。台北地檢署今（12）天偵查終結，依傷害、強制及過失傷害等罪嫌，起訴國民黨立委陳玉珍、謝龍介、王鴻薇、廖偉翔、邱鎮軍，以及民進黨立委柯建銘、林楚茵、林淑芬等10人。
朝野10立委涉議場衝突遭起訴 韓國瑜：私下曾勸勿互告
即時中心／顏一軒報導本屆立委在立法院議場多次爆發肢體衝突，朝野國會議員互相興訟，北檢今（12）日偵結，依涉犯傷害等罪起訴立委柯建銘、林楚茵、林淑芬、廖偉翔、邱鎮軍、謝龍介、黃健豪、陳玉珍、王鴻薇與黃仁。對此，立法院長韓國瑜晚間表示，朝野立委的肢體衝突演變到立院同僚互告，是他所不願見到；韓也強調，堅持國會自律精神，希望未來的議事運作能成熟順暢。
立委捍衛議事遭起訴 北檢惹議
年關將至，台北地檢署案件清倉，針對113年5月17日立法院審理「立法院職權行使法」等法案時朝野立委的肢體衝突，將謝龍介、王鴻薇等7名國民黨立委以及柯建銘等3名民進黨立委起訴，筆者認為台北地檢署的起訴書恐有顛倒是非之嫌，值得商榷。
藍綠立委 10人遭起訴
國會黑暗日，11位藍綠白立委12日同遭起訴，創下檢方偵辦國會衝突案單次起訴最多立委紀錄。民國113、114年間立院先後審議《立法院職權行使法》、《選罷法》修正草案、「反廢死、反戒嚴」公投案，藍綠立委爆發多起肢體衝突，共互控8案，台北地檢署昨偵結，依傷害、過失傷害、強制等罪起訴7藍、3綠等10位立委。此外，前白委林國成在反罷免集會活動，以三字經辱罵賴清德總統，也被依公然侮辱罪起訴。
立法院大亂鬥！台北地檢署偵結起訴藍綠10立委
立法院大亂鬥！台北地檢署偵結起訴藍綠10立委
台美簽ART！美豬牛「萊劑」也要鬆綁？食藥署認了：「將做1事」評估
「台美對等貿易協定（ART）」今（13）日完成簽署，開放美牛絞肉和心肝腎，牛豬產品萊克多巴胺安全容許量也將對齊國際標準。衛福部食品藥物管理署表示，牛絞肉比照牛肉萊劑殘留標準0.01ppm，我國與Codex相同，但美牛心肝腎過去沒有訂定萊劑殘留標準，美豬肝腎則是我國標準比Codex嚴格，將盡速召開專家會議討論，根據國人攝食習慣做風險評估、制定標準。（記者：簡浩正）
國會衝突10立委遭起訴 盧秀燕：司法的手不該伸進立法院裡面
盧秀燕指出，自己擔任很久的國會立委，國會是自主、自治的團體，也因此，司法不應該成為立法院的糾察隊，司法的手也不應該伸進立法院裡面。另外，監察院昨日表示，台中市交通局公運及捷運處前處長張應當涉職場性騷擾及霸凌處內人員，其直屬主管、台中交通局長葉昭甫知情卻善...
10立委肢體衝突被起訴 盧秀燕：司法的手不應伸進國會
對於立法院有10位朝野立委因肢體衝突遭起訴，今天台中市長盧秀燕受訪表示，她擔任很久的國會議員，國會是自主的團體，自治團體，司法不應成為立法院的糾察隊，司法的手不應伸進國會裡。立法院國民黨與民眾黨團於2024年起陸續推出國會職權行使修正法等案，審議討論期間多位藍、綠立委陸續發生肢體衝突，造成多名立委受
假檢騙錢！ 婦買400萬黃金險被詐報警抓人
屏東有位民眾誤信假檢察官，對方要他交出400萬黃金，他到銀樓購買時，沒有現貨，業者要他再等等，就在等貨時，驚覺自己好像被騙了，但他還是去買了400萬黃金，接著去報案，警方將計就計，用鐵條噴漆的假金條，誘出詐團車手面交，成功抓人，事件發生後金價又持續飆漲，差點失去400萬的被害人，這下因禍得福賺了近70萬元。 #屏東#假檢察官#400萬黃金#詐騙
割頸案乾哥、乾妹律師費全民買單 千萬捐款恐淪賠償金
2023年新北市發生楊姓國中生遭割頸案，一審乾哥遭判刑9年、乾妹8年，二審加重至12年及11年，全案再上訴最高法院昨日駁回，楊父不滿1424萬元愛心捐款恐成賠償來源，甚至2人的律師費也由全民買單。
台南男苦幹40年被公司「請走」⋯討465萬元退休金失敗！全因一段錄音檔
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
陳玉珍「收賄逾2300萬」慘了！涉貪判刑12年入獄 申請假釋又遭駁回
即時中心／黃于庭報導被稱為「最貪女檢」的前高檢署檢察官陳玉珍，利用職務之便包庇電玩業者，並收受賄款長達7年，總共79次、不法所得逾2300萬元，被依貪污罪判刑12年、褫奪公權5年定讞。她日前第6度申請假釋，而矯正署認為，她未廉潔自持、破壞公權力執行公正性，不符合假釋資格，因此駁回申請。
高金素梅涉詐領助理費等案100萬元交保！ 嗆賴政府「我不會屈服」
[Newtalk新聞] 無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；高金素梅日前因身體不適獲請回，今（13）天下午再度到台北地檢署應訊。檢察官訊後諭令100萬元交保。高金素梅步出地檢署後說：「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任」。 高金素梅下午2點多特別從台北地方法院側門進入北檢，2檢察官歷經3個半小時訊問後，下午5點30分諭令高金素梅新台幣100萬元交保。高金素梅受訪時提到：「首先，我要對我的族人，還有愛我、關心我及立法院的同事們，說聲抱歉，讓你們擔心了，我希望台灣能夠和平、人民能夠幸福，我更祈願我的祖靈，能夠保佑這塊美麗的寶島，對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任，希望大家過上好年、馬上幸福」。 高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入武漢肺炎試劑、詐領協會補助款等案。檢調查出，高金涉夥其現為助理的張俊傑，利用已離職的前助理或單純人頭充當公費助理，向立法院詐領補助費，檢調也發現，高金所成立原住民多族群文化交流協會，於201
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
離譜荒謬！割頸案1424萬善款竟被兇嫌律師要求列入賠償來源
2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，新北地院2024年9月將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，二審加重判行凶郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年有期徒刑，最高法院維持原判，全案定讞。楊爸爸、楊媽媽在新北市議員石一佑陪同下今天召開記者會，楊爸爸痛批郭姓乾哥的律師，指其民事法庭中表示，各界捐贈的善款1424萬元，可視為加害少年賠償金的一部分，把社會善意當成加害者責任
馬英九涉三中案想「無罪脫身」有變數！ 台高檢「這理由」提上訴
前總統馬英九在擔任國民黨主席期間，因涉及以包裹交易方式處分中視、中影及中廣股權，遭檢方指控違反證券交易法並造成中投公司重大損失。台北地檢署依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，去年底二審駁回上訴，維持3人無罪判決。對此台高檢署不服，已於昨(2/12)日上訴最高法院。
台東街頭警車追逐自小客 網歪樓笑翻：嫌犯不忘遵守交通法規
台東市區昨晚上演警車追逐，一名杜姓男子被警方發現駕駛時行駛偏移，鳴警笛追捕，過程被民眾拍下PO上網，但網友「歪樓」，發現駕駛在轉彎時還記得打方向燈，甚至最後被警方攔下還是因為剛好遇上紅燈停等，笑稱「真是遵守交通規則，除了酒駕、涉毒以外」。台東警分局表示，員警執行巡邏勤務期間，於永福路發現一部自小客車
年假九天玩桃園！15條走春遊程全攻略出爐 燈會接力點亮虎頭山
桃園觀旅局推15條走春遊程 當城市的節奏因年節而慢了下來，旅行，正好成為迎接新年的期待。今(115)年農曆新年一連九天的假期，或許不必急著遠行，也無須塞滿行程，不妨放慢生活步調，旅遊充電再出發。桃園，依山傍海、城鄉交織，迎金馬年，觀光旅遊局推出「115年桃園春節旅遊全攻略」，以城市節奏放慢、幸