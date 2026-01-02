朝野對峙癱瘓政局 柯文哲：台灣所有問題在賴清德一念之間

針對國內當前政治僵局，柯文哲說全都出在賴清德的一念之間，只要他願意改變，所有問題全都迎刃而解。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

前民眾黨主席柯文哲今天（2日）為立委陳昭姿推動的代理孕母解禁，前往立院拜會朝野黨團尋求支持。有關立法院通過多項法案，執政綠營卻完全置之不理、讓政治運作陷入僵局，柯文哲點出：全都出在賴清德的一念之間，只要他願意改變，所有問題全都迎刃而解。（張柏仲報導）

對於立院許多在藍白主導下三讀通過的法案，執政民進黨卻完全不執行、甚至還提釋憲，柯文哲說「冰凍三尺非一日之寒」，表面上看來很困難，其實只不過是一念之間。柯文哲說今天台灣所有的問題只在賴清德一念之間，他引用黃國昌前一天受訪時講過的一句話：賴清德先搞大罷免，現在才在怪人家搞彈劾。柯文哲說今天台灣問題只有一樣：就在賴清德一念之間。

柯文哲還爆料：國民黨團總召傅崐萁最近去看他，說他怎麼可能對民進黨還有期望、還想和他們合作？讓柯文哲頗感尷尬。他表示大罷免的時候民進黨到花蓮，打傅崐萁打成這個樣子，現在難道還期望傅崐萁笑容可掬、和民進黨完全合作？柯文哲說這就是問題所在。

柯文哲透露，現在他家最反對民進黨的不是柯文哲、而是陳佩琪，她恨民進黨恨得牙癢癢的，柯文哲說：最有權力的人應該要負起最大的責任，今天台灣政局所有問題全都在賴清德的一念之間，只要賴清德改變，所有問題全都迎刃而解。