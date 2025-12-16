朝野對抗加劇！卓揆宣布財劃法「不予副署」 侯友宜：紛爭不解決受苦的還是人民

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

行政院長卓榮泰昨日親自召開記者會宣布，將對立法院再次通過的財政收支劃分法修正案不予副署。新北市長侯友宜今（16）日受訪時坦言，國家只有一個，希望大家面對財劃法以及所有相關的政治紛爭，多多溝通、繼續努力，希望能解決問題，不然受苦的還是人民，大家一起加油。

卓榮泰昨日親上火線解釋，立法院通過的《財劃法》再修正版，有其明顯違憲之處，首先違反《憲法》權力分立原則，實質侵害行政權；且修法過程違反公開透明與實質討論原則，破壞民主程序。

卓榮泰更直言，一旦施行後，將對國家發展造成無可回復的重大危害，他強調，行政院身為憲政機關，有義務履行對《中華民國憲法》的忠誠，而依照憲政體制，行政、立法兩院的憲政爭議，理應由憲法法庭來做最終判決。

卓榮泰解釋，又因立法院修訂的《憲法訴訟法》，不合理提高憲法法庭議決門檻，更多次杯葛總統提名的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去弭平憲政爭議的能力。

