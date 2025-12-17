朝野對立再升溫！停砍公教年金案 卓榮泰：直接不副署

行政院長卓榮泰「不副署」財劃法修正案，引發的爭議尚未落幕，現在又傳出，日前藍白聯手三讀通過的停砍公教年金案，卓榮泰已經表態，政院不會提出覆議，直接就不副署，恐怕再次升高朝野對立的局面。

行政院長卓榮泰表示，針對停砍公教年金案， 行政院不會提覆議，直接就不副署（攝自卓榮泰臉書）

根據《自由時報》的報導，卓榮泰不滿財劃法修正案，政院提出覆議時，立法院竟「連報告都不讓你去報告」直接否決，藍白就是害怕把事情講清楚，因此按照上次財劃法的例子，他決定對年改法案不予覆議。

至於是否擔心民眾走上街頭抗議，卓榮泰表示，自己主要是考量國家財政基礎及憲政秩序，並呼籲在野應該冷靜，即使上街也改變不了違憲事實。

行政院發言人李慧芝（攝自行政院會後記者會YT頻道）

行政院發言人李慧芝昨（16日）晚間表示，立法院會12日三讀停砍公教人員年金，此修法加速退撫基金破產年限，立法院持續忽視政院提醒，且最近一次立法院不讓政院說明財劃法覆議案，阻斷溝通可能性，因此卓榮泰已表示不會對停砍公教年金這兩個法案再提覆議。

李慧芝強調，過去一年多來，行政院一再強調法案、議案或預算案都必須考量財政紀律以及憲政秩序，而對於年金制度，政院更加重視世代正義與衡平性，不只要讓世世代代領得到，長長久久領到老，也要維持退撫制度並確保退撫基金財務永續，這也是政府在2018年啟動年金改革的重要目標。

李慧芝說，司法院大法官第782、783號解釋也認為政府推動的年金改革並沒有違憲，政院也會依照憲法解釋，持續朝世代正義目標努力。

