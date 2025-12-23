朝野對立升溫！彈劾賴清德連署破600萬 林岱樺：人民想安居樂業

民進黨立委林岱樺。施書瑜攝



藍白兩黨將彈劾總統賴清德案排入議程，並於今（12/23）正式啟動彈劾程序，場外連署人數截至20日下午已突破600萬，政壇高度關注。對此，民進黨立委林岱樺表示，民進黨雖執政，但國會運作確實受阻，朝野對立明顯，人民最期盼安居樂業，唯有朝野對話才能穩定政局。

林岱樺今日上午舉辦第三場市長參選人政見說明會，會後受訪指出，人民最關心的始終是經濟發展與生活安定，呼籲各政黨回歸民意、勤走基層，讓民眾真正能夠安居樂業，這才是人民最殷切的期待。

林岱樺坦言，雖然目前由民進黨執政，但國會運作確實面臨瓶頸。她指出，總統賴清德上任以來，卓內閣至今仍處於高度朝野對立的局面，期盼各方能回到理性對話的軌道，透過朝野溝通化解歧見，才是讓政局走向穩定的根本之道。

在政見說明會中，林岱樺也提出「一纜二塔三黃金」港灣發展計畫，規劃以世界唯一的跨港纜車，串聯市區棧貳庫與旗津，並在市區及旗津分別設置雙塔地標，結合旗津黃金海岸建設，形成連結駁二、旗津與高雄港三區的黃金經濟帶，打造高雄邁向國際的嶄新城市門戶。

林岱樺強調，這項計畫不僅是一項建設工程，更是一套結合觀光、產業、就業與城市治理的長期發展藍圖。活動現場也邀請多位國際學生共同參與，透過跨文化交流，展現高雄如何從港口城市走向世界舞台。

林岱樺指出，高雄擁有得天獨厚的港灣條件，但長期缺乏能讓世界一眼記住的地標，「一纜二塔三黃金」正是補上這塊關鍵拼圖。

