朝野對立升高威脅國防預算 日經亞洲：多名外國官員警告恐削弱國際對台支持

多名外國官員警告，台灣執政黨與在野陣營之間日益升高的政治對抗，恐衝擊國際社會對台灣政治穩定的信心，以及削弱國際夥伴對台灣的支持承諾。

台灣朝野對立升高，執政的民進黨政府與由在野黨國民黨和民眾黨掌控的立法院陷入僵局，在野陣營並將推動彈劾總統賴清德。相關對立已影響台灣2026年度總預算，以及約400億美元的特別國防預算。日經亞洲(Nikkei Asia)報導，至少6名歐洲、亞洲及北美的官員私下對此表達高度關切；由於問題的敏感性，這些官員皆要求匿名。

儘管美國已推進價值超過110億美元的對台軍售，但接受日經亞洲採訪的官員們警告說，如果台灣的朝野爭端繼續削弱安全計劃和政治穩定，夥伴國家恐遲早會開始撤回對台支持和接觸。由於此問題的敏感性，所有受訪者均要求匿名。

一名七大工業國組織(G7)資深官員向日經亞洲直言，台灣內部未能在防衛與安全議題上達成共識，將對國際支持造成實質衝擊。他表示：如果台灣各政黨無法在防衛與安全問題上團結一致，「將為華府的孤立主義者提供一個方便的藉口，讓他們選擇在台海可能發生的危機與武裝衝突時置身事外。」

該名官員進一步指出，台灣政治菁英階層正向國際夥伴釋放錯誤訊號。他說：「台灣的政治階層正在向歐洲與亞太夥伴傳遞一個訊息，即台灣並未準備好，為保護自己付出所有必要的努力。」

另一名深具影響力的西方官員則將矛頭指向台灣朝野針對特別國防預算的政治攻防，直言這已危及區域穩定。他說：「我們非常擔憂，有太多政治人物正在拿台灣的防衛能力，與嚇阻衝突的關鍵預算來進行政治算計。」「這種政治遊戲讓台灣人民暴露在風險之中，也為這個在區域與全球都極為重要的經濟與安全夥伴製造了嚴重不穩定。」

該名官員並說台灣在野陣營反對提高國防投資的理由有所瑕疵。他說說：「國際社會並不認為，台灣目前或未來的防衛改革會提高衝突風險；相反地，防衛投資不足只會削弱對話所需的條件，並招致更有系統性的脅迫行為。」

他也認為台灣「財政無法負擔」的論點不夠充分。該名官員指出：「台灣完全有財政能力在提高國防支出的同時，持續致力於國內經濟優先事項。」他表示：「將防衛問題政治化，只會促使中國的認知作戰，進一步撕裂台灣社會。」

一名歐洲官員則質疑這是反對黨策畫的政治算計，並指出此舉風險極高。他說：「這可能是國民黨的一場賭局，試圖癱瘓賴清德政府，並押注選民會在2028年總統大選前，將政治停滯的責任歸咎於他。」

該名官員補充說：「這對國民黨來說是一項極為巨大的賭注，尤其是在距離2026年底的地方選舉不到1年之際。」

該官員並提出歐洲經驗進行比較，他說：「在歐洲，人們通常對什麼構成安全威脅達成共識，而爭論的焦點主要在於，如何應對這些威脅，以及如何在安全措施、言論自由和其他權利之間取得平衡。」

但他警告，台灣卻出現截然不同的情況。他指出：「相較在台灣，卻對是否存在威脅，以及威脅是什麼有著根本分歧，這使台灣無法採取所需要的措施，這相當危險。」

這名歐洲官員並警告，若政治僵局持續下去，導致國防計畫最終受挫，國際夥伴勢將重新評估其角色。他說：「在某個時間點，理念相近的民主夥伴將會問，為什麼在台灣政治階層無法拿出應有作為的時候，要由外部來填補這個缺口。」