朝野對立嚴重「憲政僵局」難解？吳崑玉舉「所羅門判決」籲民眾判斷真相！

因行政院宣布不副署充滿爭議的《財劃法》，立法院藍白開始提案要彈劾總統賴清德，不過，彈劾總統門檻極高，需要全體立委二分之一提議、三分之二決議，再聲請司法院大法官審理，不過光是決議部分以藍白目前席次來說無法達成，但藍白不顧明年總預算還為審理，今日仍在一場前舉行記者會宣布彈劾總統。對此，資深媒體人吳崑玉在《頭家來開講》節目上舉「聖經故事」呼籲民眾看清楚誰才愛台灣。

吳崑玉分享所羅門判決故事，兩位母親為爭奪一個活嬰兒到所羅門王面前，所羅門下令將嬰兒劈成兩半，真正的母親因不忍孩子被殺而放棄爭奪，所羅門王因此判斷出誰是真正的母親，「因為從憲法成立到現在，沒有行政權和立法權打過內戰，所以才會變成現在這樣的僵局，大家要用智慧去判斷，誰才是想解決問題，誰才是真正愛台灣的人。」

面對行政院不副署的問題，在野提出不信任案是最快解決僵局的方式，不過藍白卻選擇根本無法通過門檻的彈劾手段來應對，連律師也直呼，根本就是打假球。

