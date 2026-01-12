朝野對立嚴重 蔣萬安：應坐下來好好對話

蔣萬安表示，「我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要坐下來好好的溝通、對話」。（圖／截自中天電視直播）

賴清德總統執政至今朝野持續衝突。台北市長蔣萬安今（12）日上午表示，目前朝野的僵局、對立非常嚴重，身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好的談。

蔣萬安上午出席「台北市士林區115年市長與里長有約」活動前受訪表示，目前朝野的僵局、對立非常嚴重，都不是人民之福，所以身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好的談、來溝通。

蔣萬安指出，從過去包括陳水扁總統在內，不管是啟用唐飛擔任閣揆，或是來和在野黨領袖見面，其實都有前例。「我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要坐下來好好的溝通、對話。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好市多「推車亂象」惹眾怒！她買完見一畫面無奈：從副駕爬進去

越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣