朝野對立恐再升高？不副署財劃法又提修國安法案 行政院：非特定時機
行政院今（18）院會經行政院長卓榮泰裁示，決議通過4項與「賴17條」相關修法草案，由於卓榮泰日前才宣布不副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》，升高朝野對立情勢，如今函請立法院審議國安法案恐窒礙難行。對此，行政院發言人李慧芝回應，一切都是按照期程推動，並沒有特定時機的問題。
總統賴清德今年3月13日主持國安高層會議，會後召開記者會提出被稱為「賴17條」的5大國安和統戰威脅，以及17項因應策略。行政院今日召開院會，會中通過《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草案，函請立法院審議。
行政院會後召開記者會，《自由時報》提問，卓榮泰15日才宣布不副署《財劃法》，朝野對立升高，現在又立刻通過國安修法，是否會讓在野黨誤解要再拉高朝野對立？行政院為何選擇此刻通過修法？在如今的政治氛圍下，行政院是否有評估過，相關修法草案審議通過機率的高低？或是否有推動策略，以爭取社會支持？
對此，李慧芝回應，賴清德今年3月主持國安高層會議後就指出，台灣面對五大國安與統戰威脅，也提出17項因應策略，呼籲國人要團結，共同抵禦分化。行政院依照總統指示，盤點提出相關修法措施及計劃，一切都是按照期程推動，並沒有特定時機的問題。
李慧芝指出，相關修法草案都是旨在強化國家安全、防止滲透的法案，應該朝野不分黨派，都要共同支持。立法院日前審議「海纜七法」，獲得朝野立委共同支持，完成三讀，且立法院在野黨立委也都很關注滲透案件，因此更應該要支持，可以更強化國安的法案。
李慧芝呼籲，立法院朝野立委應共同支持，嚴懲危害國家安全、背棄家國，還有對敵效忠的行為，讓國家更安全，防堵裡應外合、阻止滲透吸收。她也強調，賴清德說過，「不同黨派沒有關係，但是我們要是同一國」，因此呼籲立法院與各黨團，應該要儘速審議，通過這些國安相關法案。
行政院政務委員馬永成則說，有關賴清德提出的5大國安和統戰威脅，以及17項因應策略，外界大多僅注意到管制措施，但17項因應措施中，實際上也有許多是支持措施，例如《產業創新條例》、《韌性特別條例》，以及對中國的經貿策略、結構調整，「所以總統提出這17項裡面，不是全部都是管制措施，除了管制措施之外，還有相當多的協助的、支援的、支持的一個措施。」
