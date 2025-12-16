朝野憲政對抗延燒 游錫堃3度喊「台灣民主大家一起走」

前立法院院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃舉辦《臺灣民主路－書法集》新書發表會。陳祖傑攝



行政院長卓榮泰昨天宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，並批評立法院長韓國瑜無視憲法，拒絕總統賴清德的五院茶敘邀請，再次關閉討論的大門。對此，前立法院長游錫堃今（12/16）天表示，台灣民主非常珍貴，值得大家共同珍惜，並三度強調「台灣民主大家一起走」。

游錫堃今早在立法院舉辦《臺灣民主路－書法集》新書發表會，他先表示自己快要兩年沒有來到立法院跟大家見面，所以今天看到大家很高興。他說，《臺灣民主路－書法集》把台灣從武裝抗日到現在，分成10個階段，每個階段選擇6首詩來完成，可以看到前人為了爭自由、爭民主、反威權、反殖民，付出非常大的代價，「所以台灣民主非常珍貴，值得大家共同珍惜。」

至於目前朝野對抗升級到憲政層次，游錫堃僅表示，「台灣民主路，大家要一起走。」對於院際協商，他重申，台灣民主路，大家一起走，華人文化圈、漢族文化圈14億人口，只有台灣是民主國，既然其他的地方的人民沒有辦法享受自由民主的生活，全球人類都有責任幫助台灣、漢族文化圈唯一的民主國家更走向民主。

最後，被問到假如今天是行政院長，有沒有辦法解決困境，游錫堃說，「我還是一句話，台灣民主路，大家一起走。」

