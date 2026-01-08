朝野推「未來帳戶、轉大人ETF」搶救少子化 衛福部卻證實未有少子化辦公室

台灣少子化警報持續拉響，各界急於推出對策構想，但執行單位之一少子化辦公室是否成立過卻成為話題。（圖片來源／信傳媒編輯台）

台灣少子化警報持續拉響，朝野近期不約而同把「金融工具」拉進政策討論。在野提出「台灣未來帳戶（TFA）」、綠營立委則拋出「轉大人ETF」構想，主打用長期投資為孩子累積成年後的第一筆資產。

未料相關討論延伸到政府體制時，卻牽出行政院與衛福部對「少子女化辦公室」是否成立過之疑雲。衛福部長石崇良7日在立法院答詢直言「確實沒有成立」少子女化對策辦公室，引發朝野攻防與話題。

廣告 廣告

朝野皆瞄準孩子18歲第一桶金，在野未來帳戶拚9日付委審查

解決少子化，提供全民兒童創業與教育基金，在野近期推動「台灣未來帳戶」。國民黨立委牛煦庭6日表示，草案已排入程序委員會，力拚1月9日院會付委審查。

台灣未來帳戶草案核心設計為「政府在12歲以下孩童帳戶先存入5萬元、每年再提撥1萬元」，並以投資「追蹤台股大盤」標的為主要方向，期望透過政策介入與長期投資，回應少子女化壓力，目標在子女18歲成年時能夠累積到可觀金額，初步預估30至50萬元，仍視投資報酬而定。

與此同時，民進黨立委郭國文等人於去年12月拋出「轉大人ETF」方案，主張在孩童1歲至10歲期間，由家長、政府「每月各提撥1200元」進行長期投資。

並以台股長期報酬假設推估，孩子18歲成年可望累積逾百萬元的可運用資金；國發會官員也在當日記者會回應，會把建議帶回行政院，邀集衛福部、金管會、財政部等權責機關就財政資源與制度可行性研議。

雖然目前仍處在初步構想，國發會社會發展處副處長賴韻琳表示，目前少子化因應政策由行政院政務委員督導跨部會的運作機制處理，不過針對兒少部分，主要是由衛福部主責。因此由衛福部主責機率較高。

石崇良指少子化辦公室「確實沒成立」，但8年前卻曾報告開過會

不過，在各界力抗少子化危機的同時，少子化辦公室到底是否成立過竟成為話題。

衛福部長石崇良7日前往司法法制委員會備質詢，立委黃國昌詢問為何民眾黨團跟衛福部少子化辦公室索資成立以來資料卻未獲回應，追問「是否成立少子女化辦公室」。

不料石崇良當場回應「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」，並進一步重申，據他了解，在衛福部司、署範圍內，確實沒有設立「少子化對策辦公室」；但在院層級的話，則有「少子女化對策計畫」。

黃針對此發言認為，這等同直接「打臉」行政院去年12月曾澄清衛福部於2017年成立過少子化辦公室的說法。

不過，在後續立委羅智強質詢時卻指出，雖然部長說並未設立過辦公室，然而在2017年10月其實衛福部曾赴立院專案報告「衛生福利部少子女化對策辦公室運作現況及政策目標達成進度」，其中還提及已召集部內各司開過多次會議，他形容此種部長說沒有、衛福部專案報告卻說有的狀況，簡直是「靈異事件」。

對此，石崇良則回覆，並未成立一個所謂的專案辦公室，更像是一個專案小組。

任務編組還是實體辦公室？

行政院發言人李慧芝去年12月面對少子化對策辦公室並未成立之質疑澄清指出，衛福部2017年曾以「任務編組」方式成立「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，並在隔（2018）年起，拉高層級由行政院主導少子女化對策計畫。

整體而言，目前呈現的落差更像是「名詞口徑」與「組織型態」之爭：行政院所稱可能偏向「任務編組／專案小組」或一段時期內的協調機制；石崇良7日在立院的說法，則明確指向「沒有成立具體、常設編制的『辦公室』」。在缺乏同一套定義下，出現「政院說有、部會首長說沒有」的觀感落差。

不過，未來若真的要設「台灣未來共同帳戶」，除朝野共識外，仍須釐清主責機關、財源與投資風險控管等制度設計。尤其政院先前稱為「任務編組」機制、衛福部長又強調並無常設「辦公室」，也讓外界關注，跨部會協調到底採何種組織型態、由誰統籌，才能承接長期且牽涉全民的兒童投資帳戶政策。

(原始連結)





更多信傳媒報導

KKBOX 公布 2025 年度榜單與音樂趨勢觀察 「跳樓機」第1、「任性」排第2名

CES 2026：首款採用英特爾18A製程的處理器Intel Core Ultra系列3亮相

卓榮泰：AI是國家競爭力核心 談台股表示希望經濟成長並公平分配全民共享

