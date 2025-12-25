朝野提「兒童帳戶」方案搶話語權！汪浩籲政院出手促合作：掌握政策主導權、別被藍白收割

藍白近日提出「台灣未來帳戶」方案引發話題，民進黨過去也曾推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，綠委則提出改進方案。牛津大學國際關係學博士汪浩今（25）日喊話行政院主動出手，促成朝野合作，「把政策主導權握在政府手中，而不是被動跟隨在野黨起舞。」

汪浩今日在臉書發文表示，藍白提出「台灣未來帳戶」，表面上高舉投資下一代，實質卻仍停留在口號與搶話語權的層次。若缺乏完整制度設計與穩定財源，只會淪為另一個「普發一萬」式的短期政治紅利，對縮小世代與財富差距幫助有限，反而加重財政負擔。

廣告 廣告

汪浩指出，事實上，投資兒童與青年並非新概念，民進黨過去已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，也有立委提出擴大適用、結合投資工具的具體構想，「行政院此刻更應主動出手，儘快提出對案，把政策主導權握在政府手中，而不是被動跟隨在野黨起舞。」

汪浩指出，原則上，未來帳戶可以做，但必須做對。第一，全體兒童適用、不排富，才能真正建立社會共同投資未來的共識；第二，財源應誠實面對，可透過調整個人所得稅率、縮減免稅額或提高房地產稅來支應，而非一次性超徵分錢；第三，資金須鎖定長期用途，建議十八歲後分五年領取，限用於教育、技術培訓與就業準備；第四，可採中央與地方共同負擔，中央統籌、代扣地方出資，確保制度可長可久。

汪浩表示，投資未來，靠的是制度與責任，不是作秀與搶功。行政院若及早提出完善版本，不僅能促成朝野合作，也能讓真正的政策成果，不被藍白輕易收割。

（圖片來源：汪浩臉書、三立新聞）

更多放言報導

藍委陸續赴中與中國高層會面？汪浩指前往廈門「多為關鍵召委」：是否已踩國安紅線，社會有權追問

川政府一系列挺台政策、送出111億美元對台軍售八案...汪浩直言美方口頭承諾「已轉為具體行動」：疑美論難以自圓其說