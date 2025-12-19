朝野搶開記者會喊價老農津貼 綠委批藍：六月芥菜假有心

民進黨立委蔡易餘、劉建國、陳素月、邱議瑩、陳亭妃、王美惠、陳瑩、林俊憲、莊瑞雄、邱志偉等23名綠委今天上午9時30分舉行聯合記者會，主張將現行8110元的老農津貼提高至12000元。（鄧博仁攝）

2026年地方大選提前飄出煙硝味，23位民進黨立委今（19）天上午舉行記者會，主張老農津貼從現在的8110元提升至12000元，國民黨立院黨團搶先一步，於綠委記者會前舉行記者會，主張老農津貼提高至15000萬，爭搶農民選票意味濃厚。民進黨立委陳素月批評，《財政收支劃分法》修法過程中，民進黨立院黨團不斷呼籲藍白要考慮農業縣因素，可是藍白置之不理，今天卻突然喊老農津貼要調至1萬5元，這是「六月芥菜，假有心」。

民進黨立委蔡易餘、劉建國、陳素月、邱議瑩、陳亭妃、王美惠、陳瑩、林俊憲、莊瑞雄、邱志偉等23名綠委今天上午9時30分舉行聯合記者會，主張將現行8110元的老農津貼提高至12000元。國民黨團今天早上8時發採訪通知，並於8時50分舉行記者會，主張將老農津貼提高至15000元。

蔡易餘表示，第一、老農津貼是按照物價指數每4年調整，目前調整到8110元，調整幅度非常低，呼籲行政院衡量財政狀況，把老農津貼提高；第二、老農津貼的排富條款已將近20年沒調整，現在可能因地價上漲、農田價值提高，進而逼迫許多老農把現有的房子做所有權轉移，才能繼續領老農津貼，所以排富條款金額已不合時宜，希望農業部、行政院檢討老農津貼金額及排富條款。

立法院社會福利及衛生環境委員會召委劉建國預告，他下週會在衛環委員會排審《老年農民福利津貼暫行條例》，民進黨團跟農政單位一直在做相關檢討跟評估，民進黨經濟委員會召委陳亭妃也已把《農民退休儲金條例》 排審詢答，希望青農負擔少一層 、政府撥多一層，以此減輕青農負擔，當然不只要對青農要有所照顧，對老農的保障也更應全面提高，因為青農總有一天也會變成老農。

劉建國批評，藍白在年改過程用心、用力，但目前為止，藍白對老農津貼實際上的狀況並不清楚，直到今天民進黨團隊要開記者會，國民黨團搶先開記者會攔截，漫天喊價喊到15000元，而藍白要求中央舉債，但老農津貼的支付機關來自中央，又要中央負擔這麼多，也不讓行政院評估。

劉建國指出，108年台灣從業人口將近56萬，一直到去年113年底已跌破50萬大關，剩下49萬，再再顯示台灣從農人口將面臨國安層級問題，所以希望農民儲金提升到2.0、老農津貼也可提升到2.0，對青農、對老農、對全國農民都有更好的福利跟保障，畢竟台灣以農立國。

陳素月表示，目前老農津貼8110元，但衛福部公告的國民最低生活費標準是15515元，老農津貼才達52％多，所以行政院應衡量財政狀況，對於老農津貼予以調整，才能夠來回應物價指數給農民帶來的壓力。

陳素月批評，《財劃法》修法過程中，民進黨團不斷呼籲藍白要考慮農業縣的農業產值、農民、老農年口等因素，可是藍白置之不理，今天卻突然喊老農津貼要調至1萬5元，這就是俗話說的「六月芥菜，假有心」，呼籲藍白要照顧農就要始終如一，不要說一套做一套。

