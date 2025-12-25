朝野擬推「兒童帳戶」催生？ 專家：此舉緩不濟急

現代人養育下一代經濟壓力大，部分家長為孩子考量，早早成立專屬帳戶理財，像是張先生一家養育兩個孩子，剛出生就辦了專屬戶頭，包含家庭開銷結餘以及孩子的紅包錢全部存入。

家長張先生表示，「每個月金額比較不一定，可是紅包錢一定會存下來，幾歲要存到多少錢，我覺得可能他出社會，至少準備個100萬吧。」

另外還有梁先生一家，同樣2個小孩，父母選擇將育兒津貼投入孩子的專屬帳戶，希望累積一定數額再投入股市、累積儲蓄。

家長梁先生說：「會幫他們定存，應該是說會有個緊急預備金，就是他們有需要用到的話就可以用。」

不過如今朝野立委仿效美國川普帳戶，各自提出「兒童投資帳戶」想法，以投資ETF或成長型ETF為標的，在兒童年滿18歲後，預期效益分別是65萬到100萬，等於是政府幫忙管理戶頭，有專家則擔憂會有「排擠效應」。

台大國發所教授辛炳隆指出，「如果你這邊給了更多的優惠，那我就把這本來要自己存的錢，我就不要存，存到你那個帳戶裡面，那這樣的話你政府的資源，就用在那些本來就有能力為子女自己準備教育基金的這些父母的身上了。」

另外兒童帳戶是否可能協助催生，專家也分析，養育兒童前期巨大花費才是讓人望之卻步的主要原因，18歲後才能提領恐怕緩不濟急。

政大財政系教授陳國樑分析，「真的要政府做的話，那可能真的要有什麼？要有一個特別基金，必須要有特定的財源，比如說我們有菸捐，現在事實上很多就進了長照或是健保，真的要想想看說，那這些錢要有持續性穩定的財源。」

財政系學者則提醒，目前不論哪方提案都需要持續有資金投入，因此財源設計非常重要，另外也需考量未來少子女化、物價浮動等因素，才能保持穩定且長遠發展。