朝野攻防太累了？卓揆「另有要公」缺席院會引發聯想

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院今（11）日舉行例行院會，卻是由副院長鄭麗君代理主持，行政院發言人李慧芝多次說明，院長因今天臨時另有要公，所以沒參與晨會與院會，由鄭副院長主持，只不過，過去並沒有行政院長因「另有要公」而不主持院會的前例，而且下午的兩個公開行程也都臨時取消，引發外界聯想。記者會之後，李慧芝到記者室進一步解釋，卓榮泰除了「另有要公」外，因為他喉嚨不舒服、無法說話，而只好取消需要說話的行程。

廣告 廣告

卓榮泰週一（12/8）也曾臨時取消行程，今天又未主持晨會和院會，有記者問到，是否因最近總預算、財劃法、國防特別預算卡關，朝野攻防太累？李慧芝則一再說，因為院長今天臨時「另有要公」，所以才請鄭副院長代為主持院會。

李慧芝說，依照行政會議議事規則，院長有事不能主持院會時，就由副院長代理，過去前院長毛治國也有請假紀錄，不過，媒體質疑毛治國當年因為已請辭尚未獲准，所以才請假未出席院會，不能類比；而行政院新聞傳播處通知稍早通知，卓榮泰原訂今日下午1點出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮和下午2點出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」行程全都取消。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

內政部：小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路

財劃法再鬧朝野僵局 藍黨團嗆卓榮泰：不接受就辭職