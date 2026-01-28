中部中心／綜合報導

2026台中市長前哨戰，台美關稅協議，成了藍綠角力焦點，民進黨立委何欣純火力全開，點名立法院副院長江啟臣，質疑所謂的"嚴審"是在"歹戲拖棚"，憂心韓國被加徵關稅的慘況，在台灣重演，而江啟臣反駁，立院還沒收到行政院台美關稅協議文本，根本無從審查。





朝野槓台美關稅 何欣純喊話江啟臣別「嚴審」變「延審」

立法院副院長江啟臣市場發春聯表示有關台美關稅協議立法院還沒收到協議文本（圖／民視新聞）













民進黨立委何欣純，備戰2026台中市長，合體綠營議員陳雅惠寒冬送暖，公益活動與民眾互動，爭取認同，但話鋒一轉，談起台美關稅，卻是憂心忡忡。何欣純話中有話，點名藍營立法院副院長江啟臣，呼籲別讓台美關稅協議，又卡關立院，因為韓國前車之鑑就在眼前，難保川普又祭出關稅重拳。

朝野槓台美關稅 何欣純喊話江啟臣別「嚴審」變「延審」

行政院秘書長張惇涵舉商總理事長許舒博受訪內容籲朝野別國內互打（圖／民視新聞）













台美關稅協議，立院朝野交戰，沒想到，這把火也延燒到台中市長前哨戰，江啟臣，何欣純，隔空互槓，而藍營母雞盧秀燕，被問到同一題打安全牌。關稅議題，不只產業憂心，地方首長民代關心，中央也呼籲趕快達成共識。行政院秘書長張惇涵，以子之矛，攻子之盾，拿商總理事長許舒博受訪時，說到15%關稅沒人反對，在野黨如果阻擋，民意會大反撲，呼籲朝野別國內互打。





