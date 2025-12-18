朝野槓「不副署」！潘孟安未出席立院報告：嚴守憲法規範

台北市 / 綜合報導

行政院長卓榮泰不副署財劃法再修正案，對政壇拋下震撼彈。對此，今(18)日立法院司法委員會，邀請府院秘書長等人說明，不過總統府秘書長潘孟安沒有出席，但在臉書發文，只有審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。不過，可以看到行政院秘書長張惇涵，不斷在台上與國民黨立委唇槍舌戰。

行政院祕書長張惇涵VS.立委(國)羅智強說：「國會表決誰贏，尊重是尊重啊，但是誰贏，那人民投票誰贏嘛。」行政院祕書長張惇涵跟國民黨立委羅智強，雙方爭論不休音量都不小，就在行政院長卓榮泰拋出，不副署財劃法再修正案的震撼彈後，18日立法院司法委員會，增列議程要求府院進行說明。

廣告 廣告

行政院祕書長張惇涵VS.立委(國)羅智強說：「是我問你問題，還你問我問題，你要當立法委員過來這邊換位子啊，我在回答你的問題啊。」其實同場委員會總統府祕書長潘孟安也受邀出席，但是...，立委(國)翁曉玲說：「如果說潘孟安祕書長不行出席的話，副祕書長也必須要到，他們今天沒有出席，傷害國會民主，藐視國會。」

不見潘孟安身影，總統府回應依照憲法增修條文規定，對立法院負責的憲政機關是行政院婉拒出席，潘孟安本人也在臉書表示總統府秘書長，僅於立法院審查總統府預算案，及主管法案時才會列席備詢，目的是在保障行政與立法間的相互尊重。

不只財劃法未來停砍年金法案，行政院長卓榮泰也打算不副署，張惇涵有備而來，備詢台上說出了，大法官陳春生釋字717號協同意見書，裡這段牽涉財政，立法者考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念，來提醒翁曉玲， 行政院祕書長張惇涵VS.立委(國)翁曉玲說：「我先生的發言跟我們討論，停砍公教(年金)有什麼差別嗎，所以我們現在我們的財政是怎麼樣，是有需要什麼困難嗎。」就算翁曉玲情緒愈來愈激動，要來跟張惇涵辯個輸贏，但不變的是朝野衝突持續升溫憲政僵局懸而待解。

原始連結







更多華視新聞報導

政院不副署財劃法！藍白提案通過將卓榮泰移請監院彈劾 黃國昌：之後提總統彈劾案

卓揆喊「不副署」財劃法！ 藍白封殺1.25兆國防預算

藍白版財劃法新北人均領最少！ 卓不副署 侯：多多溝通

