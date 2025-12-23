（圖／本報系資料照）

在引爆憲政爭議後，行政院日前提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，其餘委員提名名單也有參考藍白推薦的人選，被視為向在野黨遞出橄欖枝。不過中選會畢竟只是選務執行單位，類似的協調機制若能沿用到大法官和NCC等獨立機關的提名，才有助緩和朝野對立。

去年520賴卓體制成立後，所有獨立機關的人事提名，都因明顯酬庸或具強烈意識形態遭到立法院封殺，成為激化朝野對立的重要原因。

在大法官部分，首次提名的姚立明、劉靜怡等人，不是政治光譜明顯偏綠就是連民進黨都不埋單；第二次提名的人選也一樣，被認為「充滿賴清德色彩」，遭封殺不令人意外。

廣告 廣告

NCC的4位委員任期早在去年7月就屆滿，但賴清德上任前卻提名涉及鏡電視洩密案的原副主委翁柏宗擔任主委，即使人選遭立院封殺，行政院仍由翁代理主委，甚至利用法律漏洞拖延新法上路，直到藍白再度修法才迫使翁下台。

行政院甚至惡意拖延NCC委員被提名人名單，原本稱今年4、5月會送出，卻拖到大罷免大失敗，眼見國會翻轉無望才提出名單，還二度提名認同政府控制新聞自由的羅慧雯等人，再度遭到立院封殺。

憲法法庭日前排除異己，以5位大法官就作出《憲法訴訟法》修正案違憲的判決，恰恰證明獨立運作的機關，若提名人選的意識形態偏頗，將為台灣帶來大災難。

此次中選會委員提名，無論最後能否通過，行政院已跨出與在野溝通的第一步，期待大法官和NCC委員提名也能比照辦理，以更多橄欖枝來化解朝野當前的僵局。