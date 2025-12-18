朝野激烈對抗影響總預算審議 政院：已要求各部會盤點影響及因應

行政院發言人李慧芝今日於院會後記者會中說明總預算未審議的影響。行政院提供



行政院長卓榮泰日前宣布不副署在野黨聯手通過的新修正《財劃法》，更加激化朝野對立情勢，恐連帶影響尚未付委審查的115年度中央政府總預算，行政院發言人李慧芝今(12/18)日表示，卓榮泰有請各部會要持續盤整可能會受到影響的計畫和執行的項目，也希望各部會可以好好地因應未來要怎麼樣來繼續推動業務。

行政院今日召開院會，院會後記者會中有媒體詢問朝野激烈對抗，恐波及尚未審查的明年度總預算，行政院是否有討論因應之道?對此李慧芝回應說，今日院會後院長有跟各部會首長討論，如果總預算沒有辦法在今年結束之前獲得審議通過的話，各部會要執行的業務就按照《預算法》第54條，只能夠依據今年度的預算來執行，不能夠處理新興預算的新興計畫。

至於那些新興計畫會受到影響?李慧芝指出，像是之前跟大家報告過的，4年1000億的治水計畫就是一個新增的計畫，明年編列了147億元都是要協助地方來做治水管理的，這個新增計畫就無法使用了，還有像是TPASS 2.0，明年也是新增加的項目，這個是關於全國的通勤族，也非常的重要，所以希望立法院可以盡速來審議。

她表示，還有其他很多的經費，院長也請各部會要持續盤整可能會受到影響的計畫，還有執行的項目，行政院會再一一盤整，也希望各部會可以好好地來因應未來要怎麼樣繼續推動我們的業務。

至於社會安全網2.0的計畫會否也受影響?李慧芝說，這是延續性的計畫，但是新增加的部分可能會遇到無法使用的狀況，其實像這樣的延續性計畫也有可能會出現，此外，一些涉及到地方政府新興資本支出跟新興計畫可能也會受到影響，所以還是請各部會再盤整，也希望各部會可以持續跟立法院超越黨派的溝通，同樣希望立法院朝野黨團還是應該以民生利益為優先，先盡速審議總預算，因為總預算的每1分錢都是攸關國家、國民、國人，而不是只有行政院。

