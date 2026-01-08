朝野激辯毫無共識！《人工生殖法》審查1.5小時卡關

立法院社福及衛環、司法及法制委員會8日審查行政院函請審議「人工生殖法修正草案」案，立委陳昭姿（中）手舉標語表達立場。（姚志平攝）

立法院衛環委員會今天（8）審查《人工生殖法》修正草案，朝野立委及行政院共提出20案，其中5案納入代孕生殖部分，引發朝野立委激辯。下午進行逐條審查，光是法案名稱和第一條就討論長達1.5小時，但未獲共識，召委劉建國宣布擇期繼續審查。

本次審議20案中，包括謝衣鳳、陳菁徽、王育敏、台灣民眾黨團、國民黨團等5案皆有納入代孕生殖部分。今天上午多位民進黨立委提出程序發言，認為代孕爭議過大，相關條文放入人工生殖法非常不妥，應另立法律。

立法院衛環委員會今天（8）審查《人工生殖法》修正草案，光是法案名稱和第一條就討論長達1.5小時，但未獲共識，召委劉建國宣布擇期繼續審查。（圖／國會頻道）

下午進入逐條審查階段，民進黨立委林淑芬提出修改法規名稱，改為「人工協助生殖法」，因為人是生育的主體，而不是人工生殖創造生命。但民眾黨立委陳昭姿認為，生育本身就是創造生命，不管透過哪個方式都是，因此不同意修正。

立法院社福及衛環、司法及法制委員會8日審查行政院函請審議「人工生殖法修正草案」案，衛福部長石崇良出席。（姚志平攝）

衛福部長石崇良回應，參考他國用語確實是「協助生殖」，加拿大是「人類輔助生殖法」，英國則是「人類受精與胚胎法」，如果要讓法案不這麼冰冷、更有人性，可改為「輔助生殖法」。但陳昭姿回嗆，輔助生殖法更冷冰冰，「對於沒有子宮的女人來說，一點溫度都沒有！」

朝野立委爭論點仍圍繞在代孕。陳昭姿說，美國有47州有完整的代孕制度，孕母和兒童都能受到完整的保障，而中國沒有代孕制度導致地下化，才有所謂的嬰兒工廠，難道民進黨希望台灣變成這樣嗎？

林淑芬則說，民眾黨團欺騙社會說「不能生育者才能委託代理孕母」，但修正草案中假借無子宮女性的名義，實質上是無限開放，包括免疫疾病、其他事實難以孕育子女都可以，讓代孕者承擔懷孕風險。

民進黨立委郭昱晴指出，單身女性和女同性伴侶使用人工生殖，但代孕是完全不同的兩件事，必須脫鉤處理，但在野黨版本直接放入法條，還留下大量空白授權，讓人無法接受。

逐條審查持續1.5小時，僅討論法規名稱、第一條，且朝野立委未有共識，皆保留待審，劉建國於傍晚5點30分宣布，《人工生殖法》修正草案尚未審查完竣，擇期繼續審查。

