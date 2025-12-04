朝野為停砍年金吵成一團 協商難獲共識「散會收場」

在野推動停砍公教退休金，提出《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，立法院司法法制委員會今（4日）召集朝野協商。（圖／林煒凱攝）

在野推動停砍公教退休金，提出《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，立法院司法法制委員會今（4日）召集朝野協商，但藍綠立委爆發口角衝突，協商最後未獲共識而破局，國民黨籍召委翁曉玲宣布散會。

國民黨立委羅智強今於協商時表示，民進黨一直說在野修法是「重退休、輕在職」，好像是在職公教人員不會退休一樣，民進黨向來喜歡操作對立，是把在職公教人員當笨蛋還是傻瓜？在職公教人員當初選擇報考，考量的除了在職薪水外，還有國家可以給的退休保障；民進黨操作在職跟退休對立，起碼邏輯要好一點。

廣告 廣告

羅智強強調，修法並非要回到2018年的年改版本之前，而是這些年來公教人員為了民進黨推動年改，已付出很大代價，不過是卑微拜託「停砍」而不是恢復，民進黨卻聽不到這麼卑微的需要。中華民國能夠有今天，哪個國家政策不是優秀的文官所擘劃？國家需要人才卻不給退休保障，軍公教、警消對於在野捍衛其待遇及尊嚴，其實是非常感謝的。

國民黨立委羅智強今於協商時表示，民進黨一直說在野修法是「重退休、輕在職」，好像是在職公教人員不會退休一樣，民進黨向來喜歡操作對立，是把在職公教人員當笨蛋還是傻瓜？（圖／林煒凱攝）

民眾黨立委張啓楷發言時表示，不要再犧牲勞苦功高的公教人員，也不要再製造對立。公教人數投考人數下降，已成國安問題；民進黨一直強調會破產來騙人、嚇人，但怎麼可能有破產問題？破產不會發生、不能發生、也不可能發生，因為法律明定政府有撥補責任。

張啓楷說，現在公教人員退休金已經被砍了3分之1，可以停了吧！為何要一直犧牲他們？為了世代共榮、職業平等，在野非常明確地呼籲，不要再犧牲公教人員，還給公教人員一個公道。

民進黨立委吳思瑤則批，停砍年金就是讓年改功虧一簣，在野卻沒有講明停砍年金後財源在哪，凡事都丟給國家，好像無論如何國家都要買單，那是要犧牲社福、教育、國防嗎？在野不聽行政部門的意見，國人要自掏腰包補足即將破產的公教年金，合理嗎？公平嗎？

吳思瑤接著拿出圖表要送給羅智強，強調羅一直說因為年改，所以沒人報考公務員，但這是謬論，前總統馬英九執政時才是報考大衰退。不過吳思瑤發言時間過長，翁曉玲表示「已經超過太多時間，請停止發言」，隨後就將其麥克風消音。

民進黨立委吳思瑤則批，停砍年金就是讓年改功虧一簣，在野卻沒有講明停砍年金後財源在哪，凡事都丟給國家。（圖／林煒凱攝）

翁曉玲痛批，吳思瑤不尊重她的提醒跟決定，她要維持會場規則與秩序，已經給了吳累計10分鐘的發言，必須維持議場進度，但吳思瑤仍離座將圖表遞給羅智強。

羅智強和吳思瑤隨即爆發口角，吳思瑤過程中不斷奪回麥克風發言，翁曉玲也不斷將麥克風消音，由於雙方不斷爭執，翁曉玲便宣布會議先休息5分鐘。可繼續開會後，羅智強和一眾綠委仍不斷激辯。

翁曉玲表示，從各方發言來看，今天的討論不會有共識，從大體討論到逐條討論都是如此，因此宣布散會。民進黨立委陳培瑜隨即提出抗議，痛批「為什麼不讓我們講話」、「國民黨要沒收討論！」但翁已宣布散會，最後協商便以沒有共識收場。

翁曉玲昨日則發文強調，啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過1個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。她並稱本次修法，是要為基層退休公教人員爭取晚年最基本的尊嚴和生活保障，讓現職公教人員重拾對政府的信賴。這是修正過去不當、錯誤的規定，是撥亂反正的重要修法。



回到原文

更多鏡報報導

年金改革立場180度大轉變？黃國昌喊「始終一致」：支持年改不能走回頭路

民進黨公布最新民調近6成國人支持年改 吳思瑤轟：在野立委發言空泛、不理性

民調／49％民意支持年金改革 民進黨：過半小草支持世代正義