朝野為停砍年金吵成一團 協商難獲共識「散會收場」
在野推動停砍公教退休金，提出《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，立法院司法法制委員會今（4日）召集朝野協商，但藍綠立委爆發口角衝突，協商最後未獲共識而破局，國民黨籍召委翁曉玲宣布散會。
國民黨立委羅智強今於協商時表示，民進黨一直說在野修法是「重退休、輕在職」，好像是在職公教人員不會退休一樣，民進黨向來喜歡操作對立，是把在職公教人員當笨蛋還是傻瓜？在職公教人員當初選擇報考，考量的除了在職薪水外，還有國家可以給的退休保障；民進黨操作在職跟退休對立，起碼邏輯要好一點。
羅智強強調，修法並非要回到2018年的年改版本之前，而是這些年來公教人員為了民進黨推動年改，已付出很大代價，不過是卑微拜託「停砍」而不是恢復，民進黨卻聽不到這麼卑微的需要。中華民國能夠有今天，哪個國家政策不是優秀的文官所擘劃？國家需要人才卻不給退休保障，軍公教、警消對於在野捍衛其待遇及尊嚴，其實是非常感謝的。
民眾黨立委張啓楷發言時表示，不要再犧牲勞苦功高的公教人員，也不要再製造對立。公教人數投考人數下降，已成國安問題；民進黨一直強調會破產來騙人、嚇人，但怎麼可能有破產問題？破產不會發生、不能發生、也不可能發生，因為法律明定政府有撥補責任。
張啓楷說，現在公教人員退休金已經被砍了3分之1，可以停了吧！為何要一直犧牲他們？為了世代共榮、職業平等，在野非常明確地呼籲，不要再犧牲公教人員，還給公教人員一個公道。
民進黨立委吳思瑤則批，停砍年金就是讓年改功虧一簣，在野卻沒有講明停砍年金後財源在哪，凡事都丟給國家，好像無論如何國家都要買單，那是要犧牲社福、教育、國防嗎？在野不聽行政部門的意見，國人要自掏腰包補足即將破產的公教年金，合理嗎？公平嗎？
吳思瑤接著拿出圖表要送給羅智強，強調羅一直說因為年改，所以沒人報考公務員，但這是謬論，前總統馬英九執政時才是報考大衰退。不過吳思瑤發言時間過長，翁曉玲表示「已經超過太多時間，請停止發言」，隨後就將其麥克風消音。
翁曉玲痛批，吳思瑤不尊重她的提醒跟決定，她要維持會場規則與秩序，已經給了吳累計10分鐘的發言，必須維持議場進度，但吳思瑤仍離座將圖表遞給羅智強。
羅智強和吳思瑤隨即爆發口角，吳思瑤過程中不斷奪回麥克風發言，翁曉玲也不斷將麥克風消音，由於雙方不斷爭執，翁曉玲便宣布會議先休息5分鐘。可繼續開會後，羅智強和一眾綠委仍不斷激辯。
翁曉玲表示，從各方發言來看，今天的討論不會有共識，從大體討論到逐條討論都是如此，因此宣布散會。民進黨立委陳培瑜隨即提出抗議，痛批「為什麼不讓我們講話」、「國民黨要沒收討論！」但翁已宣布散會，最後協商便以沒有共識收場。
翁曉玲昨日則發文強調，啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過1個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。她並稱本次修法，是要為基層退休公教人員爭取晚年最基本的尊嚴和生活保障，讓現職公教人員重拾對政府的信賴。這是修正過去不當、錯誤的規定，是撥亂反正的重要修法。
更多鏡報報導
年金改革立場180度大轉變？黃國昌喊「始終一致」：支持年改不能走回頭路
民進黨公布最新民調近6成國人支持年改 吳思瑤轟：在野立委發言空泛、不理性
民調／49％民意支持年金改革 民進黨：過半小草支持世代正義
其他人也在看
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 122
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 49
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 21
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 45
挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離
[NOWnews今日新聞]民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 86
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 159
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 30
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 5 小時前 ・ 6
川普簽署台灣保證實施法案！檢討對台限制 美台往來再突破
（記者石耀宇／綜合報導）白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
川普簽署《台灣保證落實法案》 外交部感謝
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)簽署「台灣保證落實法案」(TaiwanAssuranceImplementationAct)。對此，外交部今（3）日表示感謝，有助於確保...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台中群雄爭霸！ 楊瓊瓔.江啟臣呼聲高 小雞發文「選邊」站
台中市 / 綜合報導 2026台中選戰，綠營確定定於一尊，由綠委何欣純出戰，不過泛藍陣營登高者眾，除了藍委楊瓊瓔表態，立法院副院長江啟臣，同樣呼聲高，加上民眾黨不分區立委麥玉珍也表態角逐，台中小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，就率先發文力挺江啟臣，更呼籲黨中央儘快協調，避免基層過度焦慮。 才宣布有意接棒角逐台中市長，接著馬上合體現任市長盧秀燕，立委楊瓊瓔跟緊緊積極布局2026，立委(國)楊瓊瓔(11.29)說：「楊瓊瓔，準備好了。」但除了楊瓊瓔，國民黨籍還有立法院副院長江啟臣，呼聲也很高，地方小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，率先社群發文力挺江啟臣，也坦言地方湧現焦慮聲浪。台中市議員(國)陳文政說：「當然會焦慮啊，所以我們也是希望說避免初選的方式，(江啟臣)親自帶著我在市場拜票掃街，情意上我一定要，一定要，在第一時間，出來支持江副院長。」藍營內部雙雄爭鋒，民眾黨不分區立委麥玉珍也想挑戰，臉書再發文打空戰，表示我願意站出來，因為我愛這座城市。回顧2024大選不分區政黨票，國民黨拿下三成四，民進黨也接近，民眾黨則有近兩成五得票，若藍白沒整合，綠營有機會一搏，而藍營內部人選，江啟臣楊瓊瓔在立委選戰中，也都拿下超過五成得票，確實有基層實力，但江啟臣連任4屆沒有中斷，泛藍混戰下綠營持續進攻拚翻轉。立委(民)何欣純說：「市政辦公室呢大致籌備完成，開始試營運，也即將在這個月底，12月月底，向所有的市民朋友來公開。」檯面上群雄爭鬥，台中市搖擺州，最後誰能入主市府，目前還沒個譜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
首談2028大選！ 盧秀燕喊：政黨輪替不是壞事｜#鏡新聞
向來對政治議題謹慎發言的台中市長盧秀燕，近日接受平面媒體專訪，罕見對2028總統大選暢談已見，直指民進黨執政十年，離民意越來越遠，喊話第四次政黨輪替不是壞事，甚至也把矛頭指向賴清德，針對2027年中共武統台灣一說，批評是重大失言，似乎要把自己推入總統大選戰場。鏡新聞 ・ 47 分鐘前 ・ 1