朝野無共識！台灣未來帳戶特別條例協商破局
因應少子女化，朝野先後提出「台灣未來帳戶特別條例草案」及「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，並於今天（10日）立法院衛環委員會進行朝野協商。不過，民進黨立委林月琴擔憂在野提案的自存款恐擴大貧富差距；藍白立委則質疑政院版本有違法律保留原則，歷經一個多小時，最終仍無法達成共識，協商破局。
立法院社福及衛環委員會今天針對國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」，及民進黨立法委員郭國文等18人擬具「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」進行黨團協商，並邀衛生福利部長石崇良列席說明。
藍白所提的「台灣未來帳戶特別條例草案」中指出，兒少未來帳戶除每年由中央主管機關撥入新台幣1萬元定額款項，在兒少滿12歲以前，民眾也可自行存入每年最多10萬元款項為自存款；兒少法定代理人的雇主，每年也可存入5萬元為企業贊助款。另朝野所提草案皆要求，帳戶收益不得低於銀行2年定存收益，如有不足，由國庫補足。
石崇良說明，行政院所提「0到18歲成長津貼」跟現有草案差別在無家長自存款設計、省去個別開戶的行政與後端管理成本、保障收益設計涉及政府補貼，在租稅公平上有爭議，因此希望維持行政院所提的版本，避免擴大世代貧富落差。
不過，民眾黨立委邱慧洳質疑，行政院表態不立法、不修法推動兒少津貼，僅以行政計畫或作業要點辦理，不僅恐產生朝令夕改的風險，更忽視重大行政給付可能造成社福資源排擠，並質疑有違法律保留原則。
林月琴則表示，對於藍白黨團提案，若未來帳戶的錢是要舉債來辦，到底是在投資未來還是跟未來借錢？且在野黨團版本草案規劃對經濟弱勢家庭，既無法享受減稅紅利，更無助拉近貧富差距。
最終，經過朝野立委和部會官員1個多小時討論，朝野仍無法達成共識，國民黨籍召委盧縣一裁定協商破局，後續依立法院職權行使法相關規定處理。
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