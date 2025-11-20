即時中心／潘柏廷報導

挾帶人數優勢的藍白立委，試圖將公投綁大選班師回朝，受到外界關注；立法院今（20）日下午就「公民投票法修正草案」召開黨團協商，朝野政黨列席代表也為此論辯，其中，中選會代理主委吳容輝坦言，不希望選務人像2018年11月24日選舉造成的亂象，造成工作量過高，影響整個選舉的公正性及公平性。不過，朝野黨團協商並無共識，因此主持協商的民眾黨團總召黃國昌宣布散會。





身為中選會代理主委吳容輝今日列席立法院下午就「公民投票法修正草案」黨團協商發言，他提到，2017年有關公投綁大選的修正法令，是與現在準備要修的一樣；2019年以後修法後，從2021年開始就變成每兩年舉行公投。

廣告 廣告

同時，吳容輝說，中選會立場來看「公投綁大選」會造成選務複雜度變高，若通過會像2018年11月24日的九合一大選，有時還會變成「邊選邊開票」造成混亂，各位都也記憶猶新。

針對為何公投要和大選分開進行，吳容輝則說明，因為要讓公投議題能夠充分讓民眾有理性的討論空間，「如果太急促綁在一起時，選舉與公投會互相干擾，造成的結果可能會變成不一樣」。

另，吳容輝也說，現在歐美比較多的國家是公投與選舉分開，也是一種主流；按照以往幾次公投綁大選，以及兩者分開選，投票率也未必因為綁大選而變高，「關鍵還是公投議題被民眾關注的程度」。

綜合上述，吳容輝強調，不希望選務人像2018年11月24日選舉造成的亂象，造成工作量過高，影響整個選舉的公正性及公平性，更被民眾質疑，因此這也是中選會審慎認為公投與選舉最好能夠脫鉤。





原文出處：快新聞／朝野無共識！藍白力推公投綁大選 中選會：不希望像2018年選務亂象

更多民視新聞報導

鄭黃會竟趁機攻擊執政黨！徐國勇怒轟「極為失敗」：無助國家團結

故意的？鄭麗文竟出席「抗日紀念講座」 綠委轟：老大哥中共授意

陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉

