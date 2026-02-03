國共智庫論壇3日在北京登場，於此同時，賴總統針對上個月27日就已完成的「台美經濟繁榮夥伴對話」成果舉行記者會，不僅強調國民黨的作法對台灣是「危險的」，還要大家去比一比，哪種經濟戰略對台灣較有利，互別苗頭的心態不言而喻。

政府日前宣布完成台美關稅談判，賴清德3日在記者會中表示，「台美對等貿易協定」（ART）的簽署已經進入最後階段，很快就會有結果。但對於是否放寬美牛等多項農漁畜產品的進口限制，以及美國汽車等市場開放程度和關稅，政府仍諱莫如深。

儘管政府一再宣稱台積電等台灣產業加碼投資美國，是「立足台灣、布局全球」，但從業者的無奈可以看出，這是被逼上梁山不得不為，傳產和中小微型企業更是「剉咧等」。

台灣經濟發展之所以有今天，是蔣經國等歷任總統奠定「護國群山」基礎，賴總統與其拿前總統馬英九、蔡英文和他上任後的經濟成長作對比，要證明執政成績，不如先問問自己，能為未來子孫留下什麼？

大陸已是全球第二大經濟體，推動兩岸經貿與「立足台灣、布局全球」非但不衝突，還能互利共榮。世界各國都競相與大陸深化經貿往來，就連川普政府為爭取4月「川習會」，公布的新版《國防戰略》甚至都未提台灣。

在川普主導「美國優先」的全球經貿局勢下，分散市場已是台灣不得不做的選擇，恢復兩岸互信並擴大大陸市場更顯得重要。時隔近10年，國共兩黨以智庫論壇的方式恢復機制化交流，是跨出關鍵的一步，政府應樂觀其成，而非視為洪水猛獸。