朝野皆推孩子投資帳戶 互酸歡迎跟進、拿香跟拜

民進黨立委郭國文今(24)日舉辦記者會，提出「轉大人ETF」方案，以美國「川普帳戶」舉例，由政府存入1000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5000美元，讓孩子年滿18歲時，可掌控帳戶中的資金。(郭國文辦公室提供)

民進黨立委郭國文今(24)日舉辦記者會提出「轉大人ETF」方案，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10％估算，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在孩子成年時獲得一筆資金，無獨有偶藍白今日傳出將提出「國民帳戶」，更酸歡迎「綠委跟在後面」，引起郭國文再批「歡迎國民黨拿香跟拜」。

郭國文表示，自己之前所倡議的「轉大人ETF」，透過國家的預算投資未來這個方式，其實11月4日在質詢行政院長卓榮泰時就獲得正面的回應，但是後來又經學界、實務界討論後，才提出一個更完整的方案，特別在聖誕節前夕召開記者會，把政策內容更加完整的對外呈現。

他指出，也看到國民黨陸陸續續提出相對應的概念，我們都希望把國家的錢用在對的地方，「我也歡迎國民黨拿香跟拜」。

民進黨立委張雅琳也批，抄作業不可恥，但抄完還說自己第一，藍白真的很丟臉，藍白提出「國民帳戶」，由政府替12歲以下孩子開立帳戶、一次存入5萬元，宣稱要替每個孩子建立「第一筆起始資本」，但這不是新政策，更不是藍白首創。

她說，自己在今年年初就已經提出擴大兒少帳戶的政策構想，並跟民間團體討論方案、試算金額、找尋財源，並在11日28日總質詢，正式要求卓榮泰院長研擬具體方案，行政院也已明確承諾會進行評估。

張雅琳指出，自己是在既有的基礎上改革，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」已經存在多年，而自己主張的改革方向是參考新加坡、英國的政策後，把這套制度擴大到全民，讓所有孩子，不分家庭背景，在18 歲時都能擁有真正屬於自己的第一筆資產，要創業、圓夢、升學都不用擔心經濟的問題，這才是負責任的制度改革。

她認為，藍白的「國民帳戶」有兩個基本的問題完全沒交代，分別是「錢從哪裡來？」、「家長角色是什麼？家長要不要提撥？比例多少？是強制還是自願？」；連制度最基本的運作方式都說不清楚，要家長如何相信這是一個可長可久的政策？

張雅琳說，這不是「政策競賽」，而是責任問題，藍白的「國民帳戶」，目前只有一句話「政府一次存5萬元」，但制度設計沒有、財源不明、風險不談，這不是政策，是藍白慣用的嘴砲搶錢立法，這不是創新，是把既有制度簡化後重新包裝，然後對外洋洋得意宣稱「藍白藍白得第一」。

她強調，藍白要抄作業歡迎，一起為孩子把制度做得更好，但前提是不要整天只想爭功搶勞，好的政策，不需要靠抹掉別人的努力來成立。

