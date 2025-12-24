朝野立委喊老農津貼加碼 農業部支持

農業部長陳駿季（左）24日表示，支持適度調整老農年金發放額度、放寬排富條款。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

朝野黨團呼籲調升老農津貼，農業部長陳駿季二十四日在立法院表示，支持適度調整發放額度、放寬排富條款，並建立期中檢討門檻，例如每二年檢討一次，觸發機制是ＣＰＩ達到百分之三至百分之五，但需考量政府財政能力。

朝野立委日前爭相提案調高老農津貼，民進黨立委主張從現行八千一百一十元提高到一萬二千元，國民黨團喊話加碼到一萬五千元。立法院衛環境、經濟、內政委員會聯席審查朝野立委所提的老年農民福利津貼暫行條例修正草案，邀集相關部會首長詢答討論。

陳駿季表示，現行老農津貼明定發放額度是每四年依照消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率調整，目前每人每月是八千一百一十元，且依照農業外所得、土地與房屋價值等訂有排富條款；一一四年發放共五百零二億元，超過五十四點七萬人領取，因排富條款導致不合格的人數共一萬四千五百零五人。

陳駿季指出，多位立委提出老農津貼修法，修法面向包含三點，第一是調整津貼額度，從維持現行到一萬二千元不等；第二是調整週期，有部分立委提案改為一、二年就調整；第三是放寬排富條款，有立委提案農業外所得提高至六十五萬元，土地與房屋價值則提高至七百五十萬元至一千二百萬元不等，也有立委提案取消排富條款。

陳駿季表示，農業部經過仔細討論，在政府財政可負擔情況下，朝調升發放額度方向研議；考量近年ＣＰＩ已達百分之二以上，建議可制定期中檢討門檻，例如每二年檢討一次，觸發機制是ＣＰＩ達到百分之三至百分之五間。