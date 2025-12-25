朝野籲仿美設孩童儲蓄帳戶 藍白版盼政府先存5萬、年存1萬

為了因應台灣少子女化，國民黨與民眾黨共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，希望藉由在立法院提出特別條例，替每位在台灣設籍的0到12歲兒童設立帳戶，由政府初始投入5萬元，每年再存入1萬直到12歲為止。

民眾黨黨主席黃國昌表示，「所需要的預算，包括超徵的稅額、包括累計歲計的賸餘，都是未來可以使用的財源。採取委託經營、穩健投資的模式，追蹤的標的就是以台股的大盤為主，不可以限定特定的產業、不可限定特定的個股、不可使用槓桿。」

廣告 廣告

基金初始規模約1130億，民眾黨主席黃國昌表示，第1階段設定13年，等到時間屆滿，會評估調整內容或延長。而根據試算，以投資年報酬率6％試算，如果家長沒有提撥，以今年9月出生的新生兒為例，當他滿18歲時，將可領回約33.9萬。

國民黨主席鄭麗文表示，「從5%到可能10%的年化報酬率，大概就是在30幾萬到60萬之間，所以很可能的數字是落在50萬左右，會有一定的通貨膨脹，所以我們大概也算過，至少可以剛好負擔他要念大學4年的相關學雜費。」

國民黨主席鄭麗文也藉機喊話政府，別因為是在野提出就不副署、不執行；不過同樣是借鏡美國「川普帳戶」政策，民進黨立委郭國文也在前一天拋出「轉大人ETF」的構想，主張孩童1到10歲，由政府與家長每月各提撥1200元投資台股ETF，讓他成年時能擁有人生第一桶金。

民進黨立委郭國文表示，「其實在11月4日的時候，我在質詢卓榮泰院長的時候就獲得正面的回應，我也歡迎國民黨拿香跟拜。」

對此，國發會表示，針對少子女化議題，政府目前由政務委員跨部會專案處理，希望引入資本市場、透過公私合作解決問題，未來將從政策角度、財政考量等方面周延研議。