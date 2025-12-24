朝野紛紛提出台版「川普帳戶」國發會：政策、財源兩面向評估

朝野紛紛提出台版「川普帳戶」，國發會官員昨（24）日對於相關構想表示，政府向來以最高層次處理少子女化議題，未來將從政策、財政資源等兩方面去評估，並配合政院政策辦理。

藍、白智庫今日將宣布推動「台灣未來帳戶」；民進黨立委郭國文昨日召開記者會，推動「轉大人ETF」。

國發會社會發展處副處長賴韻琳昨日在郭國文記者會上回應，這是一個很好的構思，少子女化議題是由政委跨部會專案處理，希望透過公私合作解決問題，未來將從政策角度、財政資源等方面進行研議，國發會配合行政院政策辦理。

根據內政部統計，今年11月共有7,946名新生兒，是繼今年4月、5月出生數接連寫史上新低後，再次探底，少子女化問題嚴峻，外界視其為國安問題。

為緩解少子女化危機，政院今年9月提出「因應少子女化對策計畫2.0」，自明年1月1日起，擴大生育補助，在既有的社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶生育本國籍新生兒，基於福利服務公平原則，也將補助10萬元。另也提供試管嬰兒補助等。

